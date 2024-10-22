Жильцов эвакуировали: в Ярославле вспыхнул пожар в пятиэтажке. Видео

В центре Ярославля вспыхнул пожар в пятиэтажке Источник: читательница 76.RU











Днем 22 октября в Ленинском районе Ярославля случился пожар в многоквартирном доме.

Судя по опубликованным в соцсетях видео, возгорание случилось в одной из квартир на третьем этаже. Густой дым валил из окна дома. К нему стянулись машины спасателей. Пожарные тушили возгорание с помощью автолестницы. Жителей эвакуировали. Очевидцы столпились у забора.

Кадры с места происшествия Источник: читательница 76.RU

В МЧС подтвердили нашему порталу, что пламя вспыхнуло в квартире на третьем этаже.

— В 15:44 выехали по сообщению о пожаре. Возгорание было на третьем этаже на площади 15 квадратных метров. В 16:09 ликвидировали открытое горение. 7 человек спасено, эвакуировано 15, пострадавших нет, — сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Спасатели продолжают работы на месте происшествия.