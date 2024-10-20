В Ярославле загорелась квартира в многоэтажке: первые подробности

В Ярославле загорелась квартира в многоэтажке Источник: «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / Vk.com











Днем в воскресенье, 20 октября, в Красноперекопском районе Ярославля случился пожар в многоэтажке. Спасатели МЧС съехались к дому на улице Павлова, 39, к. 2.

— У соседей загорелся телевизор. Без жертв. Дома никого не было. Вызвали пожарную соседи. Пожар потушили, — сообщили очевидцы в группе «Подслушано в Ярославле».

По уточненным данным МЧС, к дому съехались 4 спецмашины и 15 спасателей. Однако огонь удалось ликвидировать до прибытия.