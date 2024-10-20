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Происшествия В Ярославле загорелась квартира в многоэтажке: первые подробности

В Ярославле загорелась квартира в многоэтажке: первые подробности

В МЧС назвали предварительную причину ЧП

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3 комментария

В Ярославле загорелась квартира в многоэтажке

Днем в воскресенье, 20 октября, в Красноперекопском районе Ярославля случился пожар в многоэтажке. Спасатели МЧС съехались к дому на улице Павлова, 39, к. 2.

— У соседей загорелся телевизор. Без жертв. Дома никого не было. Вызвали пожарную соседи. Пожар потушили, — сообщили очевидцы в группе «Подслушано в Ярославле».

По уточненным данным МЧС, к дому съехались 4 спецмашины и 15 спасателей. Однако огонь удалось ликвидировать до прибытия.

Как сообщили 76.RU в пресс-службе регионального управления МЧС, в квартире загорелись электронные часы.

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Комментарии
3
Гость
36 минут
Телевизор был наверное из недружественной страны.
Гость
11 минут
Граждане! Уходя из дома, незабудте выключить все электрические приборы! Даже холодильник.😂
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