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Есть пострадавшие: в Ярославской области «Форд» на скорости вылетел с трассы. Видео

В Госавтоинспекции рассказали подробности трагедии

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1 комментарий

В аварии в Мышкинском районе погибла пассажирка

Ранним утром 20 октября в Мышкинском районе Ярославской области синяя иномарка «Форд-Куга» вылетела в кювет в 05:50. Всё случилось в районе деревни Борок. В аварии погибла 71-летняя пассажирка.

— По предварительной информации, водитель отвлекся, на повороте не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево, — уточнил начальник отделения Госавтоинспекции по Мышкинскому району Роман Виноградов. — Пассажир, находившаяся на заднем сиденье, скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Как уточнили в областной Госавтоинспекции, легковушка съехала с проезжей части на 192-м километре автодороги Сергиев Посад — Калязин — Углич — Рыбинск — Череповец.

В аварии получили травмы водитель и пассажирка, сидевшая спереди, им по 56 лет.

— Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения: «Правил, способных предусмотреть все ситуации, в которые вы можете попасть на дороге, не существует, кроме одного — быть предельно осторожными. Помните, что от вашего поведения на улице и дороге зависят ваша собственная жизнь и жизнь других участников дорожного движения, — указали в ведомстве.

В ГАИ показали видео с места аварии

На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

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ДТП Авария Погибла пассажирка Мышкин Госавтоинспекция
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Комментарии
1
Гость
1 час
Это же надо, так ненавидеть свою Тёщу!😂
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