От взорванной BMW до 13 суток ареста. Чем известен блогер Литвин, который подрался с фанатами и сцепился с Бастой

Драка произошла на стадионе «Москвич» в Текстильщиках Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы / T.me, ЛИТВИН / T.me











В Москве во время футбольного матча Медиалиги популярный блогер Михаил Литвин подрался с фанатами «СКА Ростов» и сцепился с Бастой. В итоге блогера задержали. Кузьминский суд арестовал его на 13 суток по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В ходе заседания блогер признал вину и раскаялся. Редакция MSK1.RU собрала всё, что известно о скандале.

Кто такой Михаил Литвин

Михаил Литвин — блогер, автор канала «ЛИТВИН» с аудиторией в более чем 12 миллионов подписчиков. Набрал популярность благодаря пранкам и челленджам — на камеру сжигал Mercedes, разбивал Porsche Taycan Turbo S и Lamborghini Urus, взрывал BMW М5.

Источник: ЛИТВИН / T.me











В 2022 году стал учредителем ООО «Лит Энерджи» — компании по производству энергетиков, где получил 40% акций. Чистая прибыль организации за 2023 год составила 129 миллионов рублей.

В 2020 году основал футбольный клуб «Сахалинец», который позже перешел в медиафутбол. Также занимается музыкой — в 2023 году он выпустил сингл «Жы Ши».

Драка

Всё произошло во время игры между любительскими командами Lit Energy — «СКА Ростов» на стадионе «Москвич» в Текстильщиках. Известный болельщик ЦСКА и заводила трибун Сергей Плынин (более известный в кругах фанатов как Маугли) начал скандировать оскорбления в адрес Литвина. Их подхватили другие фанаты ростовчан. После этого основатель команды Lit Energy Михаил Литвин запрыгнул на трибуны и ударил Плынина.

Источник: Крысева 🐀 | Медиа футбич / T.me

В результате началась потасовка, о которой сообщил бывший корреспондент «Спорт-Экспресс» Севастиан Терлецкий (более известный как Крысева). На видео попало, как Литвин начинает драку с фанатами. Впрочем, от трибуны его достаточно быстро оттащила охрана. Позже в конфликт вмешался рэпер Баста — владелец команды «СКА Ростов». Он сцепился с Литвиным.

Чуть погодя Литвин попытался объяснить Басте (в миру — Василий Вакуленко), что не приемлет оскорбительных зарядов. В ответ Баста вступился за своих фанатов, заявив, что болельщики Lit Energy «первые начали»:

— Мишань, Мишань, подойди ко мне, скажи. Ты подошел к человеку, ударил его в лицо первым.

— Я молодой пацан, я не буду пропускать эту тему.

Президент Медиалиги Николай Осипов заявил журналистам, что Литвину грозит длительная дисквалификация.

— То, что я видел, — этого вполне достаточно, чтобы говорить о долгосрочной дисквалификации Литвина. Дисквалификация может быть больше, чем до конца сезона? Конечно. Будем разбираться. Это очевидно — реакция, которая последует, будет максимально справедливая и по делу. Подобное поведение неприемлемо. Думаю, сам Миша это осознаёт, — сказал футбольный функционер.

Задержание и арест

После потасовки Литвина задержали. Об этом блогер сообщил в своем telegram-канале.

— Я сейчас выложу там буквально видео, где человек просто рассказывает про всю ситуацию, потому что у меня сейчас телефон заберут и даже времени не будет немножечко рассказать вам, что произошло. Но пока что на 48 часов я с радаров пропал. Надеюсь, всё будет нормально. Само собой, потом свою версию и свои мысли по поводу этого скажу. Всё, я всех обнял. Всем добра, — рассказал Литвин.

Источник: ЛИТВИН /T.me

Вместе с Литвиным силовики увезли известного болельщика ЦСКА по прозвищу Маугли, которого блогер ударил по лицу. Об этом сообщил «СЭ» директор «Медиалиги» Николай Осипов.

Тем временем глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала конфликт между Литвиным и фанатами «СКА-Ростов».

— Интересно, а этот драчун служил в армии? — спросила в своем телеграм-канале Екатерина Мизулина.

Вдобавок к вопросу глава Лиги безопасного интернета опубликовала старую вырезку из интервью, в котором блогер Михаил Литвин признается, что купил военный билет.

Источник: ДНЕВНИК ХАЧА / Youtube

— Интернет помнит всё, — добавила Мизулина.

14 октября Кузьминский суд арестовал его на 13 суток по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Что грозит Литвину?

Как рассказали MSK1.RU в организации «ПризываНет», действия Литвина, если он действительно приобрел военный билет, могут подпадать сразу под несколько уголовных статей.

Статья 328 УК РФ — уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет колонии;

часть 3 статьи 327 УК РФ — подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Предполагает до одного года колонии;

пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ — дача особо крупной взятки должностному лицу. Самый большой срок наказания — до 12 лет.

Преступление также могут посчитать как особо тяжкое, а военный билет может быть признан незаконным. Тогда блогера обяжут снова пройти все призывные процедуры и, если он окажется годен, призвать к военной службе.