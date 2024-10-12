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Происшествия «Плотное задымление»: в Ярославле к торговому центру стянулись машины МЧС. Видео

«Плотное задымление»: в Ярославле к торговому центру стянулись машины МЧС. Видео

Что там случилось

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Спасатели рассказали, что произошло

Утром 12 октября машины спасателей стянулись к двухэтажному торговому центру «Рубин» на улице Урицкого, 47а в Ярославле. Очевидцы сообщили, что из здания выводили людей.

— Эвакуация в ТЦ «Рубин» на Урицкого. По словам свидетеля, загорелся один из магазинов, — говорится в посте телеграм-канала «Жесть Ярославль».

К торговому центру приехали машины спасателей

В ГУ МЧС по Ярославской области порталу 76.RU рассказали, что вызов поступил спасателям около половины девятого утра. Приехавшим на место сотрудникам рассказали, что произошло возгорание проводки.

— Загорелась проводка на цокольном этаже. Образовалось плотное задымление, — рассказали в региональном МЧС.

Также спасатели уточнили, что эвакуация не проводилась.

— В здании никого не было, соответственно, необходимости в эвакуации не возникло, — рассказали спасатели.

Локализация открытого горения завершилась в 09:22, но полностью возгорание еще не ликвидировали. На месте до сих пор работают спасатели.

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