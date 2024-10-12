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Происшествия подробности Девочка из Тольятти рассказала, почему убила своих сестер. Что известно о громком деле

Девочка из Тольятти рассказала, почему убила своих сестер. Что известно о громком деле

Подростка поместили в психиатрическую клинику

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Возле подъезда, где произошла трагедия, появился стихийный мемориал

Стали известны новые подробности о двойном убийстве в Тольятти. По предварительным данным, 13-летняя девочка убила своих сводных сестер — малышек двух и пяти лет. Их тела обнаружили с множественными ножевыми ранениями.

Как сообщает телеграм-канал Baza, подросток заранее готовилась к преступлению. Еще утром девочка спрятала в своей комнате нож.

— Девочка рассказала следователям и врачам, что у нее уже давно были мысли убить своих сестер. При этом она всё же сомневалась, но спусковым крючком двойного убийства стало то, что сёстры начали мешать ей делать уроки, — пишет Baza.

Сейчас девочка находится в психиатрической клинике, в отдельной палате под ежедневной охраной. По данным СМИ, есть большая вероятность, что ее признают вменяемой.

Напомним, в семье, где произошла трагедия, было пятеро дочерей. Самой старшей из них 18, еще двум девочкам 13 и 10 лет. Старшие дети от первого брака матери, с их отцом она разошлась. Как пишут СМИ, отцом младших девочек был ее гражданский супруг, с которым в последнее время отношения тоже были сложными. Мужчина, по данным SHOT, относился ко всем детям как к родным, часто гулял с ними в парке, сами родители тоже часто прогуливались, держась за руки. Но недавно отношения разладились — мать девочек выгнала гражданского супруга из-за измен.

Как пишет телеграм-канал Mash, девочка просила свою маму не мириться с гражданским мужем, она считала его тираном. Но мужчина был настойчив — приходил, извинялся, писал слова любви на асфальте. В конце концов мать его простила. Как пишет SHOT, следователи рассматривают эту ситуацию как мотив убийства.

По одной из версий, девочка решила, что до нее никому нет дела, и убила маленьких сестер. После она ушла гулять в парк, а еще одна сестра, вернувшись домой, нашла тела на балконе.

— Один из врачей охарактеризовал поступок девочки фразой «она уничтожила „любимые игрушки отчима“». Вероятно, девочка не любила отчима, так как тот бил маму, а также считала, что ее младшим сестрам достается вся родительская любовь, — отмечают СМИ.

У подозреваемой в убийстве сестры, по данным телеграм-каналов, еще до трагедии диагностировали признаки психического расстройства. С ней работали психологи, но на учете в психдиспансере девочка не состояла. Сейчас ее отправили в стационар для проведения психолого-психиатрической экспертизы. По данным Baza, школьница призналась во всём матери сама, отправив ей сообщение: «Это я! Аахахах».

Тем временем следователи изучают телефон подростка и общаются с ее подружками. Ход следствия поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Почитайте также репортаж из дома, в котором произошла трагедия. Соседи как заговоренные твердят о том, что семья девочек была «как с картинки».

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