«Дочка мертва. Он ее уничтожил». Как судят сына бизнесмена, который пьяным насмерть сбил школьницу

Михаил на месте, где погибла его дочь Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











В Асбесте Свердловской области начался процесс над сыном местного бизнесмена — в апреле этого года он пьяным насмерть сбил 13-летнюю девочку с собакой. Эта трагедия перевернула жизнь небольшого поселка Белокаменного, где семьи виновника ДТП и погибшей школьницы живут на соседних улицах.

Многие местные жители были на месте аварии, некоторые из них теперь выступают в процессе свидетелями. 21-летний водитель признал вину и готов понести наказание, но родители школьницы опасаются, что он получит маленький срок.

Наши коллеги из E1.RU побывали в поселке, где жила и погибла 13-летняя Ярослава, и в суде, где решается судьба виновника смертельного ДТП.

«Он ее уничтожил»

Вещи на столе у Ярославы остаются не тронутыми со дня ее смерти Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Улыбчивую рыжеволосую Ярославу здесь многие знали. Она училась в местной школе, была приветливой и общительной девочкой. К месту ее гибели — обочине на окраине поселка — до сих пор приносят цветы. От удара школьницу подкинуло в воздух и отбросило за деревья.

— Она отлетела конкретно, потому что скорость была бешеная, — рассказывает папа погибшей девочки. — Тормозного пути вообще не было. Он как летел, так и летел.

Девочку отбросило к этой березе. Авария произошла на глазах соседа Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Михаил ждал дочь во дворе своего дома. Она пошла проводить подруг и обещала скоро вернуться. Яра не раз ходила по этой обочине, по ней вообще часто гуляют местные жители. Дорога на этом участке прямая и ровная, а в день трагедии на улице было сухо и солнечно — ничто не предвещало беды.

— Полчаса ее нет и нет. Я сказал жене позвонить, спросить, где она там задержалась. Она набрала, и я услышал ее крик. Трубку взял уже очевидец и сказал, что нашу дочь сбила машина, — говорит Михаил. — Я прибежал, она никаких признаков жизни уже не подавала.

Комната погибшей Ярославы Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











До дома Ярослава не дошла всего пару сотен метров. В ее комнате с того дня всё замерло на своих местах. Игрушки, книги, награды — там же, где девочка оставила их в последний день своей жизни. Даже распакованная накануне аварии пачка жевательной резинки по-прежнему лежит на ее столе.

— Это ее телефон, — показывает мобильник Ярославы папа. — Так получилось, что он сохранился, я его постоянно заряжаю. Иногда даже звоню. Думаю: вдруг ответит, вдруг сейчас скажет: «Алло, пап». И всё будет как раньше.

Девочка любила читать и увлекалась лошадьми Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











В Белокаменный семья Роздобудько переехала пять лет назад. Решили оставить городскую квартиру и построить свой дом. Казалось, что в поселке, где все друг друга знают, две их дочки будут расти в безопасности.

Папа — ювелир, мама — домохозяйка, посвятила себя воспитанию девочек. Яра училась на отлично и обожала читать.

— Я не понимаю, почему это произошло именно с нами. За что нам это? Моя девочка мертва, — говорит Михаил. — Наша семья разрушена, потому что этот человек убил мою дочку. Он ее уничтожил. Что бы я ни делал: копал бы землю, забивал бы гвоздь, сидел бы на работе с людьми общался, — у меня перед глазами всегда Ярослава.

Во дворе пустует будка погибшего алабая. Собаку звали Беллой Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Алабая Ярослава подобрала истощенным на улице и вместе с родителями выходила Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Родители переслушивают голосовые сообщения дочки и пересматривают видео, где она живая. Ярослава любила петь, увлекалась танцами и была настоящей фанаткой лошадей. Коллекционировала их фигурки и занималась в конно-спортивном клубе.

— Она любила рыбалку. Я ей удочку сделал, она даже спиннинг научилась кидать. Недавно нашел ее ежедневник и читаю: «Очень сильно люблю рыбалку. С папой постоянно езжу». Я раньше увлекался тоже, сейчас уже ничем не увлекаюсь, потому что всё для меня рухнуло, — говорит Михаил. — Она такая интересная девочка была, чудесная. А он взял ее и уничтожил.

«Я на коленях стояла, просила прощения»

Кирилл извинился перед отцом Ярославы в суде Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Виновник смертельной аварии — 21-летний Кирилл Красноумов, сын местного предпринимателя, владельца магазина канцтоваров. В тот день в их доме шумно отмечали годовщину свадьбы родителей. Собрались близкие и друзья.

Друг Кирилла сказал, что не поверил ему, когда он рассказал про аварию Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Кирилл пригласил еще одного товарища, но у него не было денег на такси. Тогда парень решил съездить за ним на отцовской машине и доставить на праздник. Все видели, что за руль он сел пьяным, но никто из собравшихся его не смог остановить.

— Я спал в доме, когда мне позвонила дочь и сказала, что Кирилл взял мою машину. Я стал звонить ему, но он не брал трубку, — рассказал в суде отец виновника ДТП Александр Красноумов.

Отцу Кирилла выписали штраф за то, что он дал машину пьяному сыну. Бизнесмен оспаривает это решение, потому что виновник ДТП взял автомобиль без спроса Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Кирилл рассказал, что перед тем как сесть за руль, выпил полбутылки водки и в таком состоянии выехал из двора на главную дорогу. Он отвлекся на телефон, и машина выехала на обочину, по которой в этот момент девочка возвращалась домой.

Сбив Ярославу и ее алабая, Кирилл даже не остановился, а поехал дальше за другом. Он попросил приятеля сесть за руль на обратном пути, но тот, увидев повреждения на машине, отказался.

— Я давай спрашивать: где, что, куда-то врезался, что ли? Он говорит: «Я сбил человека, сбил девочку». Я ему не поверил. Говорю: «Поехали до дома», — вспоминает Владимир, друг Кирилла. — Он мне всю дорогу про это говорил. Слезы у него уже шли, но я ему до последнего не верил. Думал, что он прикалывается.

На этом видео Кирилл Красноумов рассказывает, что перед аварией выпил около шести-семи рюмок водки Источник: УГИБДД по Свердловской области

Доехав до дома, Кирилл объявил родным, что сбил человека. Его мама рассказала в суде, что сразу бросилась на место аварии. Она надеялась, что девочка еще жива.

— Девочка лежала в лесу за деревьями. Я легла к ней на землю и обняла. Следов крови не было, иначе она бы осталась на мне. Когда подъехала скорая, я ушла, — рассказала Анна, мама Кирилла. — На следующий день мы пошли к родителям девочки просить прощения. Предлагали помощь в похоронах, я на коленях стояла, просила прощения. Но они меня вытолкали оттуда.

Перед началом процесса адвокат подсудимого предложил отцу девочки компенсировать хотя бы затраты на похороны. Но Михаил отказался Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Отец Ярославы говорит, что прощения у него никто не просил. Родственники виновника предлагали только деньги, но он от них отказался.

— Бабушка их сказала: «У нас тоже горе». Какая-то ерунда, если честно. Как это можно вообще сопоставить? Моя девочка мертва. Ваш живой сидит, — говорит Михаил. — И тем более по вашей вине это произошло. Почему вы все вместе пили за одним столом? Почему целая куча людей не смогла его остановить? Там ведь очень много людей было.

Кирилл Красноумов полностью признал свою вину и в зале суда принес извинения папе погибшей. Водителю грозит до 12 лет колонии за то, что он устроил смертельное ДТП и скрылся с места аварии.

Отцу Ярославы тяжело слушать, как погибла его дочь Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











В поселке говорят, что пьяным сын бизнесмена ездил и раньше, но инспекторы его никогда не ловили: патрули не дежурят на местной дороге. Друзья и родные уверяют, что Кирилл выпивал только по выходным и за руль не садился.

— Охарактеризовать я могу его с положительной стороны. Что в школе он везде был на передовых, что в институте: он был там в профсоюзе, его выдвинули, тоже был на передовых, — рассказал отец Кирилла Александр. — Потом он отслужил в армии, восстановился обратно в институт. На работе его тоже характеризовали с положительной стороны.

Жизнь после трагедии

В этом секторе похоронены те, кто совсем не успел пожить, — дети Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Могила Ярославы находится на городском кладбище Асбеста — в специальном секторе, где покоятся только дети. Свой последний день рождения девочка отметила за три недели до смерти. Ей навсегда осталось 13 лет.

Могила Ярославы на детском кладбище Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











У родителей Яры осталась еще одна дочь, на два с половиной года младше погибшей сестренки. Девочка очень переживает потерю и свои эмоции выплескивает на бумагу. Она постоянно рисует Ярославу.

— За ней сейчас очень сильный контроль, хотя я понимаю, что это неправильно. Стараюсь объяснять, чтобы поняла правильно. Идет гулять с подружкой — у нас сразу переживания. Говорю: «Если куда-то надо, давай я тебя отвезу, привезу». Лишь бы пешком не ходила нигде, — говорит Михаил. — Если бы не было ее, я бы, наверное, уже всё бросил: и работу, и вообще всё…

Младшая сестра Ярославы нарисовала ее на лошади. Девочки были очень близки Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Отец Ярославы признается: непросто жить в поселке, где произошла трагедия, но переезжать из Большекаменного семья пока не планирует. Здесь всё пропитано воспоминаниями о Ярославе, и родители не готовы оставить их в прошлом.

— Вот идешь где-то, и кажется, что она идет. Прямо и волосики так распущены, и всё. Недавно вот из магазина вышел, смотрю: она идет. Я остановился, сумки бросил. Но, к сожалению, нет. Не она, — говорит отец девочки.

Пьяный сын бизнесмена погубил в ДТП школьницу Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU