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Происшествия «Есть свидетели, у которых заказывали»: Кадыров заявил о попытке покушения на него и предупредил о кровной мести

«Есть свидетели, у которых заказывали»: Кадыров заявил о попытке покушения на него и предупредил о кровной мести

Глава Чечни рассказал, кого в этом подозревает

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45 комментариев

Кадыров заступился за чеченцев

Главу Чечни Рамзана Кадырова планировали убить. О попытке заказать покушение на его жизнь он рассказал во время совещания с командирами и начальниками силового блока республики.

— Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть [Бекхану] Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова], — сказал глава Чечни на совещании, видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Однако там он говорит на чеченском, и фразу про объявление кровной мести можно трактовать двояко. Если переводить дословно, то он сказал «я объявлю», уточнил знакомый «Фонтанке» чеченец. Однако имена людей, к которым он обращается, звучат четко. Это сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, а также депутаты Госдумы Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов. Они пока не прокомментировали ситуацию. Редакция обратилась к ним, однако по имеющимся телефонам получить ответ не вышло.

Кадыров поделился своими данными о попытке покушения

Их имена звучат в контексте развода главы Wildberries Татьяны Ким и ее супруга Владислава Бакальчука.

— У них свои бизнесы, и они не просто забрали у этой женщины [Татьяны Ким] бизнес, а даже меня заказали, чтобы убить, — заявил Кадыров.

Также он упомянул о ситуации со стрельбой возле офиса Wildberries. По его словам, делу пытаются придать национальный окрас и обвинить в этом чеченцев.

— Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать! Если есть вопросы ко мне, то никаких проблем нет, — подытожил Кадыров, перевод его слов приводит ТАСС.

У головного офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор», в 500 метрах от Кремля, днем 18 сентября произошла перестрелка между телохранителями Владислава Бакальчука и охраной компании. В результате погибли два охранника: 28-летний Ислам Эльмурзиев и 41-летний Адам Алмазов.

Происшествие стало продолжением конфликта между главой маркетплейса Татьяной Ким и ее мужем, с которым они находятся в процессе развода. Как только Бакальчуку не понравилось решение супруги реструктурировать бизнес, он обратился за помощью к Рамзану Кадырову, поскольку считал происходящие рейдерским захватом. Подробнее о том, что происходит в семье самой богатой женщины России, читайте в сюжете.

По открытым данным, Ризван Курбанов, помимо своей политической деятельности в Госдуме РФ, является еще и доктором юридических наук. В конце 1990-х — начале 2000-х он от стажера в прокуратуре дошел до заместителя прокурора Республики Дагестан. Далее он занимался научной деятельностью в сфере юриспруденции, а в 2010 году начал свою политическую деятельность в Дагестане. С декабря 2011 года заседает в Государственной думе РФ.

Сулейман Керимов — сенатор от Дагестана, активно ведет предпринимательскую деятельность. По информации из открытых источников, окончив обучение на экономическом факультете, Керимов начинал развиваться в бизнес-среде с нефтяной торговой компании «Нафта Москва», выкупив ее акции. В следующие годы Керимов также приобретал акции компаний, являющихся крупными производителями золота в России. После этого инвестировал большую часть своего капитала в зарубежные корпорации. Параллельно с развитием бизнеса Керимов начал свою деятельность в Госдуме. С 2008 года представляет Республику Дагестан.

Бекхан Барахоев, по открытым данным, с 2021 года является депутатом Госдумы. Помимо этого, Барахоев — член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции. Свою деятельность он начал помощником-советником по экономическим вопросам первого президента Ингушетии Руслана Аушева. Затем карьера Барахоева была связана с комитетом по делам воинов-интернационалистов. В один из периодов своей работы в Госдуме Бекхан Барахоев числился помощником Иосифа Кобзона, который тогда был депутатом. Вместе они проработали с 2011 года по 2016-й.

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Комментарии
45
Инженер1
1 час
Скрэпный!
Гость
58 минут
всё просто.валберис никому не впёрся,это начали делить кавказ.рано или поздно путин уйдёт и окажется что никакой сильной власти то и нет.вспомните древний рим,вавилон,золотую орду,все они были разорваны на части.это закон истории.если в 90е сепаратизм задавили армией,то сейчас армия сильно уставшая.
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