Фура перекрыла дорогу: в полиции раскрыли детали аварии с цистерной на М-8 под Ярославлем

Утром 10 октября из-за аварии под Ярославлем перекрыли трассу М-8 «Холмогоры». Ограничение на проезд ввели около 10:45 в районе поселка Кузнечиха в Ярославском районе.
— Упрдор «Холмогоры» информирует о том, что на участке трассы М-8 «Холмогоры» ориентировочно в 10:45 произошло ДТП. В настоящее время движение транспорта перекрыто, — сообщили в пресс-службе управления автодорог.
На федеральной трассе растет пробка. Автомобилисты стоят на пяти километрах.
В этой онлайн-трансляции публикуем всё, что известно о ДТП.
Подробности от полиции
В пресс-службе управления МВД России по Ярославской области прокомментировали аварию, из-за которой перекрывали трассу М-8 под Ярославлем.
— В 10:55 на 130-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» в районе деревни Кузнечиха произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Предварительно без пострадавших, — рассказали 76.RU в полиции.
Очевидцы успели снять на фото участников аварии. Автоцистерна от удара перекрыла несколько полос для движения.
Проезд на трассе стал свободнее. Судя по данным «Яндекс.Карты», проезд частично затруднен, однако движение есть.
В пресс-службе управления М-8 «Холмогоры» сообщили, что движение восстановлено.
— Движение осуществляется в штатном режиме с 12:04, — сообщили 76.RU в пресс-службе Упрдор.
Первые кадры с места аварии
Первые кадры с места аварии. Пробка растянулась почти на 7 километров, на трассе стоят фуры и легковушки.
— Трасса на Вологду, сейчас. Можно объехать через Резинотехнику, — пишут очевидцы в группе «Подслушано в Ярославле».
Пользователи в сервисе «Яндекс.Карты» сообщают, что столкновение произошло в правом ряду трассы по направлению в Вологду.
По предварительным данным источника 76.RU, в аварии обошлось без пострадавших. Подробности выясняются.
Спустя час после аварии пробка растянулась на пять километрах. Автомобилисты стоят в обе стороны.