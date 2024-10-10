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Трассу перекрыли из-за ДТП
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Происшествия Фура перекрыла дорогу: в полиции раскрыли детали аварии с цистерной на М-8 под Ярославлем

Фура перекрыла дорогу: в полиции раскрыли детали аварии с цистерной на М-8 под Ярославлем

В онлайн-репортаже публикуем всё, что известно о ДТП

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3 комментария

Утром 10 октября из-за аварии под Ярославлем перекрыли трассу М-8 «Холмогоры». Ограничение на проезд ввели около 10:45 в районе поселка Кузнечиха в Ярославском районе.

— Упрдор «Холмогоры» информирует о том, что на участке трассы М-8 «Холмогоры» ориентировочно в 10:45 произошло ДТП. В настоящее время движение транспорта перекрыто, — сообщили в пресс-службе управления автодорог.

На федеральной трассе растет пробка. Автомобилисты стоят на пяти километрах.

В этой онлайн-трансляции публикуем всё, что известно о ДТП.

Анастасия Вязигина

Подробности от полиции

В пресс-службе управления МВД России по Ярославской области прокомментировали аварию, из-за которой перекрывали трассу М-8 под Ярославлем.

— В 10:55 на 130-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» в районе деревни Кузнечиха произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Предварительно без пострадавших, — рассказали 76.RU в полиции.

Анастасия Вязигина

Очевидцы успели снять на фото участников аварии. Автоцистерна от удара перекрыла несколько полос для движения.

Фура перекрыла полосу движения

Предварительно, у автоцистерны лопнули колеса на задней оси

Анастасия Вязигина

Проезд на трассе стал свободнее. Судя по данным «Яндекс.Карты», проезд частично затруднен, однако движение есть.

Движение по М-8 возобновлено

Анастасия Вязигина

В пресс-службе управления М-8 «Холмогоры» сообщили, что движение восстановлено.

— Движение осуществляется в штатном режиме с 12:04, — сообщили 76.RU в пресс-службе Упрдор.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина

Первые кадры с места аварии

Первые кадры с места аварии. Пробка растянулась почти на 7 километров, на трассе стоят фуры и легковушки.

— Трасса на Вологду, сейчас. Можно объехать через Резинотехнику, — пишут очевидцы в группе «Подслушано в Ярославле».

Пробка выросла на 7 километров

Анастасия Вязигина

Пользователи в сервисе «Яндекс.Карты» сообщают, что столкновение произошло в правом ряду трассы по направлению в Вологду.

Анастасия Вязигина

По предварительным данным источника 76.RU, в аварии обошлось без пострадавших. Подробности выясняются.

Анастасия Вязигина

Спустя час после аварии пробка растянулась на пять километрах. Автомобилисты стоят в обе стороны.

Трассу перекрыли в районе поселка Кузнечиха

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Комментарии
3
Гость
48 минут
Интересно что то в этом месте стали часто лопаться колеса после нового асфальтого покрытия, наверное сперли деньги а асфальт опять не кто на качество не проверял, закопали деньги в лужи))))
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