Израиль ударил ракетами по столице Ливана. Видео мощных взрывов — в них сложно поверить

Взрывы сотрясли столицу Ливана Источник: rian_ru / T.me

Военно-воздушные силы Израиля нанесли несколько ударов по пригороду столицы Ливана Бейруту. Взрывы были настолько мощные, что жители окрестных районов почувствовали сильную вибрацию, что привело к панике среди населения, пишут ливанские СМИ.

Произошедшее сняли на видео.

Источник: shot_shot / T.me

До этого официальный представитель израильской армии Авихай Адраи написал в своем аккаунте на платформе «X», что ЦАХАЛ будет наносить удары по «террористическим объектам, связанным с Хезболлой, в районе Бейрута». Он призвал местных эвакуироваться.

— Ради вашей безопасности и безопасности членов вашей семьи вы должны немедленно эвакуироваться, — написал Авихай Адраи.

Источник: shot_shot / T.me

Он также добавил, что армия Израиля отслеживала запуск около 30 ракет со стороны Ливана. Израильские ПВО смогли перехватить некоторые из них, при этом часть ракет упала, не причинив серьезного ущерба.

В начале октября Иран выпустил по Израилю 400 ракет. Атака пробила «Железный купол».