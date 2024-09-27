«Крови нет, ладно!»: в Ярославле родители школьников, избивших девочку, заплатят 170 тысяч рублей

Резонансное ЧП произошло больше года назад Источник: Yaroslavlive / Telegram.org











В Ярославле родители школьников, избивших девочку, выплатят ей 170 тысяч рублей. Такое решение принял в конце июля 2024 года Дзержинский районный суд.

Само происшествие, о котором идет речь, случилось 21 апреля 2023 года. На тот момент пострадавшая училась вместе со своими обидчиками в шестом классе одной школы. Широкой общественности об избиении стало известно из видео, которое разлетелось по соцсетям на следующий день после ЧП. На кадрах было видно, как мальчик-подросток дважды бьет сидящую на земле жертву палкой от высохшего борщевика. На втором ударе палка разлетелась на куски.

— Крови нет, ладно! — крикнул он.

При этом испуганная девочка постоянно плакала, закрывая лицо руками.

Всё это на телефон снимала другая школьница, которая была в этой компании. Это видео выложили в закрытый чат в Телеграме, а оттуда оно попало в группы в соцсетях.

Девочку избили 21 апреля 2023 года, однако об этом стало известно лишь спустя несколько дней Источник: Yaroslavlive / Telegram.org

Звали на кладбище за конфетами

Из материалов судебного дела следует, что в день, когда произошел инцидент, подростки встретились во дворе и пошли гулять.

— Ребята предложили девочке пойти на кладбище за конфетами, от чего она отказалась. Одна из девочек попросила у пострадавшей мобильный телефон, чтобы позвонить матери, однако после завершения разговора телефон не вернула, а передала его мальчику, который сказал, что вернет телефон при условии, что пострадавшая пойдет с ними. Девочка была вынуждена согласиться, — говорится в документах суда.

Подростки пошли в сторону ТРЦ «Альтаир» на Ленинградском проспекте.

— В поле одна из девочек подняла несколько камней и начала кидать их в пострадавшую, два камня попали ей в туловище, остальные в ноги. На обратном пути к ней подошел мальчик и замахнулся. Пострадавшая испугалась, присела, мальчик толкнул ее, от чего она упала на колени. После этого мальчик стал наносить ей удары по телу, еще одна девочка пинала ее ногами. Во время нанесения побоев нападавшие плевали на одежду и голову пострадавшей. Затем мальчик принес палку (высохший стебель борщевика). Пострадавшая закрыла лицо руками и плакала, просила успокоиться. Мальчик нанес ей два удара палкой в голову, от второго удара палка сломалась. Момент нанесения ударов палкой одна из девочек снимала на свой мобильный телефон. После произошедшего мальчик поднял пострадавшую с земли и подростки пошли домой. По пути мальчик нанес пострадавшей еще три удара ногой в спину и один в живот, вернул телефон, — говорится в материалах дела.

Помощи ждать было неоткуда

По словам подростков поводом для избиения стало то, что пострадавшая якобы обозвала одну из девочек в компании.

После произошедшего медики зафиксировали на теле жертвы ссадины и кровоподтек. По словам матери девочки, напавшим на ее дочь подросткам было известно, что у нее был диагноз «задержка психического развития», у девочки слабая психика.

— Пострадавшая, находясь одна среди данных подростков, испытала боль, страх, поскольку помощи ждать было неоткуда. Впоследствии, увидев публикацию видео, она испытала чувство унижения. Плевки задели ее самолюбие. В связи с особенностями психического развития у девочки иное эмоциональное состояние и понимание ситуации. Она быстро переключается, однако после школьных занятий каждый раз приходила домой в слезах, в связи с чем мать была вынуждена перевести ее на дистанционное обучение в другое образовательное учреждение. Публикация повысила к девочке внимание, что пугает ее. До настоящего времени ей присылают данную видеозапись, она встречает ее в сети Интернет, что вынуждает ее вновь переживать произошедшее, — говорится в материалах суда.

При этом, по словам матери девочки, извинения ее дочери никто так и не принес.

В возбуждении уголовного дела отказали

Занимаясь расследованием происшествия, полиция усмотрела в действиях нападавших подростков признаки преступления, соответствующие статье 116 УК РФ («Побои»), однако на тот момент обидчики девочки не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, в связи с чем в возбуждении уголовного дела было отказано. Через некоторое время по инициативе прокуратуры суд отправил подростков в Центр временного содержания на 30 суток.