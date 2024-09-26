НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

5 м/c,

южн.

 756мм 35%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,39
EUR 103,48
Ярославна на «Модном приговоре»
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Причины авитаминоза
Как сохранить зрение после 40 лет
Что ярославцы думают о работе в офисе
Куда пропал автобус
Лучшие бизнес-идеи страны
Подорожали квартиры
Изменения маршрутов транспорта
Пробки из-за дефекта на дороге
Происшествия «Сначала он его не афишировал»: ярославцы сообщили о мужчине с автоматом у детской площадки. Видео

«Сначала он его не афишировал»: ярославцы сообщили о мужчине с автоматом у детской площадки. Видео

Рассказываем подробности

2 103
10 комментариев

В Ярославле у детской площадки заметили мужчину с предметом, похожим на оружие

Ярославцев напугал мужчина с предметом, похожим на автомат, у детской площадки. Странного человека заметили 25 сентября на улице Мирной у дома № 4. Мужчина с чем-то похожим на огнестрельное оружие стоял у машины на парковке рядом с зоной, где гуляли дети. Происшествие попало в объектив уличной видеокамеры.

— Сначала он его не афишировал, — говорят женщины за кадром. — Такой нервный. Наверное, это психически ненормально. Если он чего-то хотел, допустим, зачем это афишировать?

Инцидент попала на видео

Многих ярославцев эта ситуация встревожила.

— Детей полон двор. А если бы его переклинило и он начал стрелять? — возмущаются люди в соцсетях.

В полиции сообщили, что мужчину нашли. Оказалось, он был не один — вдвоем с приятелем. Их доставили в отдел и опросили.

— Предварительно установлено, что у одного из граждан при себе находился привод для игры в страйкбол, — пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Страйкбол — это командная военно-тактическая игра, недавно официально признанная видом спорта. В страйкболе участники используют специальное страйкбольное пневматическое оружие, которое стреляет пластмассовыми шариками диаметром 8 миллиметров. Участникам игры могут быть только люди старше 18 лет.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
2 часа
Ну что, дорогие ярославцы, нравится вам стабильность? Живете в достатке, счастье и спокойствии. Западу такое и не снилось. Не жизнь, а мечта!
Гость
2 часа
Голова просто беда.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день
Алина Шадрина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление