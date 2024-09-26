«Сначала он его не афишировал»: ярославцы сообщили о мужчине с автоматом у детской площадки. Видео

В Ярославле у детской площадки заметили мужчину с предметом, похожим на оружие Источник: читатель 76.RU











Ярославцев напугал мужчина с предметом, похожим на автомат, у детской площадки. Странного человека заметили 25 сентября на улице Мирной у дома № 4. Мужчина с чем-то похожим на огнестрельное оружие стоял у машины на парковке рядом с зоной, где гуляли дети. Происшествие попало в объектив уличной видеокамеры.

— Сначала он его не афишировал, — говорят женщины за кадром. — Такой нервный. Наверное, это психически ненормально. Если он чего-то хотел, допустим, зачем это афишировать?

Инцидент попала на видео Источник: читатель 76.RU

Многих ярославцев эта ситуация встревожила.

— Детей полон двор. А если бы его переклинило и он начал стрелять? — возмущаются люди в соцсетях.

В полиции сообщили, что мужчину нашли. Оказалось, он был не один — вдвоем с приятелем. Их доставили в отдел и опросили.

— Предварительно установлено, что у одного из граждан при себе находился привод для игры в страйкбол, — пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.