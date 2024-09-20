Пострадал пассажир: в Ярославле автобус попал в ДТП

В Ярославле вечером 20 сентября на перекрестке Московского проспекта и улицы Малой Пролетарской столкнулись автобус и легковой автомобиль.
— Серьезное ДТП. Понадобилась скорая, — сообщили в группе «Подслушано в Ярославле».
В УМВД по Ярославской области пояснили, что пострадал пассажир автобуса.
— Произошло падение, — уточнили в полиции.
Причины аварии пока официально не называются.
— Там люк чуть дальше открытый был, таксист не успел остановиться, отреагировать, — написали в соцсетях.
Так ли это, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. По факту происшествия проводится проверка.