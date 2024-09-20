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Происшествия Пострадал пассажир: в Ярославле автобус попал в ДТП

Пострадал пассажир: в Ярославле автобус попал в ДТП

Что известно на данный момент

557
2 комментария

В Ярославле произошло ДТП с автобусом

В Ярославле вечером 20 сентября на перекрестке Московского проспекта и улицы Малой Пролетарской столкнулись автобус и легковой автомобиль.

— Серьезное ДТП. Понадобилась скорая, — сообщили в группе «Подслушано в Ярославле».

В УМВД по Ярославской области пояснили, что пострадал пассажир автобуса.

— Произошло падение, — уточнили в полиции.

В Ярославле произошло ДТП с автобусом

Причины аварии пока официально не называются.

— Там люк чуть дальше открытый был, таксист не успел остановиться, отреагировать, — написали в соцсетях.

Так ли это, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. По факту происшествия проводится проверка.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Бьют за народные деньги построенное
Гость
54 минуты
Пока ехал с работы, на участке до Московского вокзала две аварии из-за люков.
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