«Кипяток залил всю улицу»: в Ярославле без горячей воды остался район. В чем причина

Грузовик протаранил трубу Источник: Читатель 76.RU











В Ярославле вечером 19 сентября произошло ЧП на трубопроводе. На Спортивной улице во Фрунзенском районе грузовик протаранил трубу, из нее хлынула горячая вода.

— Водитель забыл опустить кузов машины и протаранил им трубы. Кипяток залил всю улицу, — написали очевидцы в телеграмм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Вода хлынула потоком Источник: Ярославль LIVE / t.me

Из-за случившегося целый микрорайон Дядьково остался без горячей воды. В теплоснабжающей компании «АДС» 20 сентября корреспонденту 76.RU сообщили, что ремонтные работы ведутся до сих пор.

— Произошло повреждение третьими лицами трубопровода магистральной тепловой сети. Работы ведутся до устранения дефекта. Отключено [водоснабжение] с Ярославской по проектируемую. Полностью Дядьковский район, — сообщили 76.RU в компании.