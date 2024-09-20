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Происшествия «Кипяток залил всю улицу»: в Ярославле без горячей воды остался район. В чем причина

«Кипяток залил всю улицу»: в Ярославле без горячей воды остался район. В чем причина

Рассказываем, какие улицы затронула проблема

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5 комментариев

Грузовик протаранил трубу

В Ярославле вечером 19 сентября произошло ЧП на трубопроводе. На Спортивной улице во Фрунзенском районе грузовик протаранил трубу, из нее хлынула горячая вода.

—  Водитель забыл опустить кузов машины и протаранил им трубы. Кипяток залил всю улицу, — написали очевидцы в телеграмм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Вода хлынула потоком

Из-за случившегося целый микрорайон Дядьково остался без горячей воды. В теплоснабжающей компании «АДС» 20 сентября корреспонденту 76.RU сообщили, что ремонтные работы ведутся до сих пор.

— Произошло повреждение третьими лицами трубопровода магистральной тепловой сети. Работы ведутся до устранения дефекта. Отключено [водоснабжение] с Ярославской по проектируемую. Полностью Дядьковский район, — сообщили 76.RU в компании.

Также там назвали список улиц, которые затронуло ЧП: Судостроителей, Дружная, Театральная, Спортивная, Большая Техническая, Дядьковская, Ярославская, Балтийская, проспект Фрунзе от дома №55 до конца Проектируемой улицы, Светлая, Корабельная, 6-я Железнодорожная.

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Комментарии
6
Гость
31 минута
Самое интересное, что это трубопровод теплоснабжения и вода в нем должна быть техническая, но не работает питьевое водоснабжение
Гость
24 минуты
Ну неправда же... Вы пишете, что район остался без горячей воды, но вон она течет по улицам района...
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