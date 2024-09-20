«Живем как в аду». Родители мальчика, погибшего в частном детсаду, рассказали подробности трагедии

Саша родился здоровым и развивался по возрасту Источник: из личного архива семьи

Летом 2023 года Алтайский край потрясла история с гибелью мальчика в частном детсаду. Полуторагодовалый малыш съел всего две ложечки пюре и умер. Недавно материалы уголовного дела направили в суд. Спустя год после трагедии родители Саши (имя изменено. — Прим. ред.) рассказали нашим коллегам из NGS22.RU о том, что случилось в тот день и как они переживают потерю сына.

В садик на два часа

В семье Ивана и Арины Смирновых трое детей. Дочери уже выросли: им 18 и 16 лет. Саша был долгожданным и самым любимым. Мальчик родился здоровым, развивался по возрасту.

Согласно закону, мы не можем разглашать настоящие имена и фамилии героев, в том числе погибшего ребенка. А также показывать их лица.

На фото малыш с пухлыми щечками купается во всеобщем внимании: вот его целует мама, вот они с папой гуляют в парке. Еще один кадр — праздничный. Саше исполнился год. Мальчик в белой рубашке в окружении игрушек и шаров. Большой торт с надписью: «С днем рождения».

Малыш любил общаться и играть с другими детьми Источник: из личного архива семьи

Когда ребенку было полтора года, родители решили отдать его в садик неподалеку от дома. Не больше, чем на два часа, до обеда. В 12 у малыша уже был дневной сон дома. Выбирали по отзывам в интернете и рекомендациям знакомых. Подруга Арины водила в небольшой домашний садик свою дочь.

— Мы сходили, посмотрели. Всё выглядело как обычный садик: шкафчики, лавочки, игрушки. Мне это напомнило тот, в который я сам ходил, — рассказывает Иван.

Квартирный садик располагался в трешке у воспитательницы и заведующей в одном лице. Родители не снимают с себя ответственности за выбор учреждения.

— Это сейчас мы понимаем, что у нее никакой лицензии, ничего не было. Она была самозанятая.

Две комнаты было для работы: там были игровая и спальня.

51-летняя женщина открыла свое дело только в начале 2023-го, позже уточнят в региональном следкоме.

— При этом у нее не было педагогического и медицинского образования, а также ранее она не работала с детьми.

Когда малышу было полтора года, его отдали в частный садик на два часа Источник: из личного архива семьи

На руки его взяла и сказала: «Идите-идите»

Маленький Саша, говорят его родители, был очень активным. Играл даже со старшими и всегда тянулся к сверстникам.

— Перед первым посещением нам всё показали. Только одну комнату не открыли. Ну, мы не придали этому значения. К тому же водили мы ребенка на два часа. И там их было на одного взрослого не 30, например, а всего пять детей, — продолжают супруги. За два часа посещения платили 500 рублей.

Иван и Арина впервые привели сына в новое место 3 августа.

— Он, как и все дети, как и наши старшие, плакал и не хотел туда идти. Помню, несу его, а он увидел здание — и зарыдал сразу. Как будто чувствовал что-то. Мы зашли, она с Сашей познакомилась, на руки его взяла и сказала: «Идите-идите». Потом написала, что ребенок уже успокоился. После этого тоже присылала в мессенджер фотоотчеты: что всё хорошо, ребенок поел, играет, довольный. Проблем он не создавал.

Еще один раз сына в садик водила Арина, а потом они с мужем решили поехать в горы. Младшего оставили на бабушку и дочерей. Спустя еще несколько дней Саша уже адаптировался и не плакал.

— 9 августа, когда мы были еще в поездке, сына привела моя мама, как обычно. Написала мне, что всё уже в порядке, ребенок спокойный, — вспоминает Арина.

По просьбе мамы мальчика в саду кормили только фруктовым пюре, которое привезли сами родители Источник: из личного архива семьи

Дома у малыша всё было по расписанию: кормления, игры, сон. Поэтому мама попросила воспитательницу не давать ребенку еду, которую она готовит на своей кухне, прямо в квартире. Арина решила, что на перекус хватит фруктового пюре. Баночки с ним Смирновы сами привезли и отдали.

— В этот день она, как обычно, села его кормить. Дала две ложечки, и он подавился. Его начало рвать, он захлебнулся рвотной массой и умер, — плачет мама.

Наклонила вперед и хлопала по спине

9 августа около 11:30 воспитательница позвонила бабушке Саши и сказала, что ее внук задохнулся.

В постановлении краевого следкома (имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.) говорится, что руководитель садика, она же воспитатель, кормила малыша пюре, посадив его на диван рядом с собой.

— У малолетнего <…> началась рвота, и рвотные массы закрыли просвет трахеи и главные бронхи потерпевшего, вызвав у него асфиксию.

Дальше, по версии следкома, женщина не вызвала скорую и сама неправильно оказывала первую помощь.

— <…> одной рукой прижала спину <…> к своей груди, наклонила корпус его тела головой вперед и начала хлопать другой рукой по спине. После чего положила его на спину на диван. Стала делать ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Затем, понимая, что <…> не подает признаков жизни, несвоевременно, а именно в 11 часов 16 минут, вызвала скорую.

Медики приехали через 14 минут, в 11:30, и констатировали смерть.

В тот день воспитатель кормила ребенка на диване Источник: из личного архива семьи

— Вышеописанные преступные действия в виде неправильного оказания неотложной помощи <…> привели к проталкиванию инородного вещества (рвотных масс) вглубь дыхательных путей, что усугубило аспирацию, а несвоевременный вызов скорой не обеспечил возможность оказания квалифицированной медицинской помощи.

По словам родителей погибшего мальчика, к приезду следователей обвиняемая якобы уже убрала в квартире и отмыла даже диван, на котором и кормила Сашу.

Арина и Иван утверждают, что с момента трагедии извинений им ни разу не поступало. Напротив, воспитательница якобы говорила Смирновым, что их мальчик был болен, якобы его и раньше часто рвало.

Как установили позже силовики, предпринимательница проявляла к детям жестокость: била их и привязывала к кроватям.

Ей предъявили обвинение по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

— Прокуратурой города Бийска утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы по п. п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, — прокомментировала помощник главы регионального ведомства Мария Антошкина.

Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу. Как уточнили Арина и Иван, ближайшее заседание пройдет уже в сентябре.

Мы позвонили по номеру воспитательницы. Однако взявшая трубку женщина сказала, что это не она.

Смирновы хотят еще одного ребенка, но пока не решаются Источник: из личного архива семьи

«Я себе сказал, что мы с ним когда-нибудь увидимся»

С момента трагедии прошло чуть больше года. Всё это время Смирновы пытаются прийти в себя.

— Живем как в аду, — коротко говорит отец Саши.

Пережить страшное помогают старшие дети и работа. У супругов своя фирма по продаже угля. В будущем они хотят еще одного ребенка. Но пока не решаются.