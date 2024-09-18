Телефоны взрываются в домах и машинах в Ливане, пострадали более ста человек. Новости 18 сентября

Устройства детонируют в домах, автомобилях, мотоциклах и магазинах Источник: presstv / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 18 сентября.

По Ливану прокатилась новая волна взрывов, более ста человек пострадали

В Ливане начали взрываться тысячи персональных раций, используемых в том числе «Хезболлой», сообщает местный канал Lebanon News. Детонируют, по данным местных СМИ, не только пейджеры (как вечером 17 сентября), но и мобильные телефоны, автомобильные радиостанции и рации.

Источник: presstv / T.me

По данным Минздрава страны, пострадали более 100 человек, как минимум один погиб.

Тверскую область массово атаковали беспилотники, пострадали люди

Утром 18 сентября город Торопец Тверской области подвергся массированной атаке беспилотников. В городе объявили частичную эвакуацию. Работу детских садов и школ приостановили.

Местных жителей очень напугало произошедшее Источник: ENews112 / T.me

В результате атаки госпитализированы 13 человек. Медики оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести. При этом их жизни ничто не угрожает.

У офиса Wildberries в центре Москвы произошла перестрелка, двое погибли

В московском бизнес-центре, где находится головной офис Wildberries, произошла стрельба. По последним данным, погибли два охранника компании, еще семь человек пострадали, в их числе полицейские.

Подробнее о происшествии — в видео MSK1.RU Источник: MSK1.RU

Сооснователь онлайн-ретейлера Владислав Бакальчук заявил, что планировал провести переговоры в офисе, но в здание бизнес-центра его вместе с командой не пустили. После чего на них попытались совершить нападение. Его жена Татьяна Бакальчук назвала его заявления «абсурдными» и обвинила мужа в попытке рейдерского захвата.

Известно, что один из погибших — борец ММА Ислам Эльмурзаев. Об этом сообщает телеграм-канал MASH. Эльмурзаев подрабатывал в бизнес-центре охранником. Он выступал в Fight Nights под псевдонимом Цечоев.

Напомним, Willdberries объявил о слиянии с оператором наружной рекламы RUSS. Одновременно с этим начался бракоразводный процесс в семье Бакальчук. Произошедшее Владислав назвал рейдерским захватом компании Wildberries. Также он попросил помощи у Тимати и Рамзана Кадырова, чтобы «вернуть жену в семью».

В Екатеринбурге закрыли сразу пять школ из-за вспышки пневмонии

В Екатеринбурге закрыли на карантин сразу пять школ, везде зафиксированы массовые вспышки пневмонии. Информацию об этом E1.RU подтвердили в городском департаменте образования.

— Заболевшие пневмонией выявлены в 47 классах. В школах, закрытых на карантин, проведены противоэпидемические мероприятия: дезинфекция с применением кварцевания, — рассказали в департаменте образования.

В связи с ситуацией в остальных школах города ввели ограничение всех массовых мероприятий.

В целом ситуацию с заболеваниями эксперты называют контролируемой, проводится эпидрасследование. Тем временем некоторые родители решили не водить детей даже в детские сады, опасаясь того, что малыши подхватят вирус.

НАТО призвало Эстонию готовиться к потенциальному конфликту с РФ

Вооруженные силы Эстонии готовятся к потенциальному вооруженному конфликту между НАТО и Россией. Об этом заявил начальник Генерального штаба Сил обороны балтийской республики, генерал-майор Вахур Карус, передает ТАСС.

Как отмечает Карус, в настоящее время ударные средства большой дальности Эстонии полностью интегрированы в планы НАТО. Альянс подчеркивает, что республике необходимо сосредоточиться на определенных целях на территории России, и только после этого основные силы НАТО смогут прибыть в Эстонию для дальнейших действий.

Начальник Генерального штаба Сил обороны республики назвал новые указания от НАТО «фундаментальным изменением» в военной доктрине страны. При этом Карус добавил, что сейчас Эстония может рассчитывать на мгновенное участие в конфликте с Москвой союзных войск, которые находятся на территории республики.

— На сегодняшний день ситуация такова, что все союзные войска, которые у нас здесь есть, включены в наши военные планы. Мы знаем, какое снаряжение они привезут с собой и в чем будут заключаться их задачи [в случае конфликта], — уточнил генерал.

Помимо этого, в Эстонии возле границы с РФ открылась военная база на 1000 человек. В ней разместится контингент НАТО, сообщает Err.

На территории базы, расположенной в селе Йуба, рядом с городом Выру, разместится бригада эстонских военных и контингент стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО). По данным телерадиовещательной компании, она состоит из 14 строений и будет использоваться как «точка сбора» в соответствии с планами НАТО по обороне.

В Хабаровском крае нашли рыболовецкое судно без людей на борту. Двое мужчин пропали

Маломерное судно без людей на борту обнаружили в Хабаровском крае. На нем рыбачили двое мужчин, пропавших без вести несколько дней назад. Подробности сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Источник: Дальневосточная транспортная прокуратура











Поврежденное судно обнаружили в районе третьего километра от правого берега реки Амур в Николаевском районе. Известно, что на нем находились двое работников местного рыбодобывающего предприятия — мужчины 1981 и 1982 годов рождения. Последний раз на связь они выходили 15 сентября.

Источник: Дальневосточная транспортная прокуратура

Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Ведутся поиски пропавших.

«Сбер» приостанавил выдачи по семейной ипотеке

«Сбер» приостановил выдачу кредитов по программе семейной ипотеки в связи с исчерпанием лимитов. Об этом 18 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала «Домклик», который входит в структуру банка.

— Лимит на семейную ипотеку закончился. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим ее, но выйти на сделку получится только после возобновления лимита, — цитирует агентство сообщение сервиса.

В пресс-службе «Сбера» «Фонтанке» сообщили, что в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных правительством, кредитная организация приостановила запись на сделку по семейной ипотеке, но для клиентов, которые уже записались, выдачи будут произведены штатно.

Мать троих детей Павла Дурова намекнула, что хочет подать на него в суд

Ирина Болгар пожаловалась, что за время длительных отношений с создателем Telegram всё существенное имущество было записано на его имя, и намекнула на суд.

— Мне последовательно давались заверения и обещания, во что я искренне верила, что мы с детьми всегда будем иметь доступ к нашим семейным ресурсам, несмотря на то, что наш брак не был официально зарегистрирован и совместно нажитое имущество, включая главный актив — мессенджер Telegram, было зарегистрировано исключительно на его имя, — написала Болгар в соцсетях.

Источник: Durov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ); Missbolgar / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Также Дуров якобы пообещал купить семье «дорогую недвижимость», однако так и не сдержал слово.

Ирина Болгар написала, что в такой ситуации оказалась не она одна и что женщинам, жившим в гражданском браке, приходится решать вопросы через суд.

Матвиенко призвала запретить феминизм и движение чайлдфри

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу «Известия» высказалась о феминизме и движении чайлдфри. Она заявила, что феминизм на Западе выродился, а идеологию о сознательном желании не иметь детей пора запретить.

По ее словам, феминизм стал воинствующим и радикальным, а некогда благородная идея о борьбе за равноправие потеряла прежнее значение.

— Это все против мужчин. Это все против традиционных ценностей. Это все про какие-то гендеры, которых уже более 50 придуманных, — сказала Матвиенко.

Кроме того, по словам председателя Совета Федерации, движение чайлдфри потеряло актуальность и не соответствует нынешним ожиданиям женщин.