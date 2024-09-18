Вынесли раненого. У головного офиса Wildberries напротив Кремля стрельба: онлайн-репортаж

— Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем. Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию. У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел, — заявилаТатьяна Бакальчук.