Вынесли раненого. У головного офиса Wildberries напротив Кремля стрельба: онлайн-репортаж

В бизнес-центре «Романов двор» напротив Кремля произошла стрельба. Компания Wildberries — там находится ее головной офис — сообщила о попытке незаконного проникновения в здание Владислава Бакальчука с охраной. Сам предприниматель заявил, что на него была совершена попытка нападения. Подробности о происшествии мы собираем в онлайн-репортаже.
К зданию бизнес-центра «Романов Двор» за сигнальные ленты прошли следователи, сообщает корреспондент MSK1.RU.
Тем временем к бизнес-центру «Романов двор» в центре Москвы, где произошла стрельба, продолжают прибывать машины сокрой помощи, передает корреспондент MSK1.RU.
Ксения Собчак сообщает, что арендаторам помещений в БЦ «Искра-Парк», где находится другой офис Wildberries и дежурит полиция, велели не выходить из офисов.
У второго офиса Wildberries в Москве дежурит полиция
У другого офиса ритейлера Wildberries, который находится в бизнес-центре «Искра-Парк», и станции метро «Динамо» тоже дежурят полицейские. Об этом сообщает корреспондент MSK1.RU.
К зданию бизнес-центра «Романов двор» приехала машина Следственного комитета, передает корреспондент MSK1.RU.
Ранили полицейского
Во время стрельбы в здании головного офиса Wildberries ранило полицейского, передает корреспондент MSK1.RU. Мужчину сопровождал его коллега и медики до машины скорой помощи. Он передвигался на одной ноге.
Студенты факультета журналистики МГУ, который находится по соседству с бизнес-центром «Романов двор», сообщили MSK1.RU, что за несколько дней до происшествия на территории вуза дежурили сотрудники полиции.
Около десятка человек задержаны
Около десяти человек задержали после стрельбы у офиса Wildberries, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
К бизнес-центру «Романов двор», где находится головной офис компании, продолжают съезжаться силовики. Из машины полиции вышли больше десяти человек в черной форме с автоматами. Рядом дежурит реанимация.
Бизнес-центр «Романов двор» оцепили
Бизнес-центр «Романов двор» оцепили — входные группы обнесли сигнальными лентами. Перед ними стоят силовики. В переулке припаркованы несколько машин полиции.
У здания бизнес-центра «Романов двор», где произошла стрельба, стоят три машины полиции и один автозак. Правоохранители группой зашли внутрь здания, передает корреспондент MSK1.RU.
Три человека ранены
Татьяна Бакальчук сообщила о ранении трех человек. Она добавила, что уточняет информацию, в каком состоянии они находятся.
— Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем. Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию. У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел, — заявилаТатьяна Бакальчук.
Предпринимательница назвала происходящее рейдерским захватом, или «его неудачной попыткой».
Заявление объединенной компании Wildberries и Russ
В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ MSK1.RU заявили, что никаких встреч с Владиславом Бакальчуков и его представителями в офисах компании не было запланировано.
— Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с вооруженной охраной. На текущий момент обстановка стабильная, компания продолжает работу, — сообщили MSK1.RU в пресс-службе компании.