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Происшествия «Произошло задымление»: в ярославских соцсетях появились кадры эвакуации популярного гипермаркета

«Произошло задымление»: в ярославских соцсетях появились кадры эвакуации популярного гипермаркета

Что известно о происшествии

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В соцсетях появились сообщения об эвакуации «Лемана ПРО»

Днем 16 сентября в ярославских соцсетях появились кадры эвакуации популярного гипермаркета «Лемана ПРО» (бывший «Леруа Мерлен») на Дорожной улице, у ТРК «Вернисаж», в Нагорном поселке Ярославского района.

— Внимание! В одном из помещений произошло задымление. Просьба без паники покинуть помещение! — слышно на видео объявление в магазине.

На видео эвакуация магазина

На кадрах с места происшествия видно, что сотрудники и посетители гипермаркета вышли на улицу.

Однако в МЧС по Ярославской области сообщили, что к ним информация о ЧП не поступала.

Если вы что-то знаете о случившемся, расскажите об этом редакции. Мы на связи «Вконтакте» и в Telegram.

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Эвакуация Магазин Гипермаркет Задымление
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