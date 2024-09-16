«Произошло задымление»: в ярославских соцсетях появились кадры эвакуации популярного гипермаркета

Днем 16 сентября в ярославских соцсетях появились кадры эвакуации популярного гипермаркета «Лемана ПРО» (бывший «Леруа Мерлен») на Дорожной улице, у ТРК «Вернисаж», в Нагорном поселке Ярославского района.
— Внимание! В одном из помещений произошло задымление. Просьба без паники покинуть помещение! — слышно на видео объявление в магазине.
На кадрах с места происшествия видно, что сотрудники и посетители гипермаркета вышли на улицу.
Однако в МЧС по Ярославской области сообщили, что к ним информация о ЧП не поступала.