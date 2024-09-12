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Происшествия Умер легендарный российский журналист Николай Сванидзе

Умер легендарный российский журналист Николай Сванидзе

Он много лет боролся с болезнью

681
12 комментариев

Сванидзе было 69 лет

Журналист Николай Сванидзе скончался в возрасте 69 лет. В последние годы он боролся с тяжелой болезнью. Об этом сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева.

— Николай Карлович Сванидзе! Дорогой!!! Как же без вас? — написала Меркачева в своем telegram-канале.

Николай Сванидзе — российский журналист и общественный деятель. Является автором и ведущим множества телевизионных программ, наиболее популярной из которых является цикл документальных передач об истории России «Исторические хроники с Николаем Сванидзе». Был членом Академии российского телевидения, президиума Союза журналистов столицы. Он награжден орденами «За личное мужество» (1994) и Почета (2001).

По данным «Известий», у него была пневмония, и журналист скончался от осложнений несмотря на старания врачей. Как пишет «Московский комсомолец», он ушел из жизни вечером 11 сентября в своей квартире в Москве.

Последние годы Николай Сванидзе тяжело болел. Ему диагностировали ишемию головного мозга. Он также проходил лечение в Израиле.

ПО ТЕМЕ
Николай Сванидзе Журналист Смерть Пневмония Награды
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Комментарии
12
Инженер1
12 сентября 2024, 10:22
Поддержатель скреп. Такие деятели всегда у власти и всегда в системной оппозиции.
Гость
12 сентября 2024, 09:36
Царствие небесное. Очень жаль. Соболезнования родным и близким.
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