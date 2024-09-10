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Происшествия «Второй день ходит»: жителей Ярославля напугал незнакомец с пистолетом в их новостройке

«Второй день ходит»: жителей Ярославля напугал незнакомец с пистолетом в их новостройке

Они просят обратить внимание на мужчину с татуировками

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Жильцы переживают из-за оружия, которое заметили у незнакомца

Жителей жилого комплекса «Богатырь» в Дзержинском районе Ярославля напугал незнакомец с пистолетом. Читательница 76.RU 10 сентября сообщила, что мужчина снимает в доме квартиру посуточно.

— В Брагине второй день ходит мужчина с пистолетом, пугающие наколки на теле, — написала обеспокоенная жительница новостройки.

В подтверждение она прислала скриншоты с камер, установленных в лифте. На них видно мужчину с крупными татуировками на руке и спине. Заметно, что сзади на его штанах закреплена кобура, внутри которой лежит предмет, похожий на пистолет.

Жительница дома сообщила, что соседи обратились в правоохранительные органы. В полиции порталу 76.RU рассказали, что сотрудники уже связались с мужчиной.

— Личность гражданина установлена. В настоящее время сотрудниками полиции с гражданином проводится работа, — пояснили в УМВД по Ярославской области.

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