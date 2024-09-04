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Происшествия Работают 30 спасателей: в Ярославской области загорелся склад. Видео

Работают 30 спасателей: в Ярославской области загорелся склад. Видео

Черные клубы дыма видно из центра города

1 754
4 комментария

На место работают пожарные

Днем 4 сентября в Ростове Великом Ярославской области начался пожар. Загорелся склад металлических запчастей на Савинском шоссе, 5А. Сообщение спасателям поступило около 11 утра.

На место выехали около 30 пожарных, работает 9 единиц спецтехники.

— По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что возгорание произошло на кровле складское помещения. Площадь пожара составляет 960 квадратных метров, — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

По данным спасателей, сообщения о пострадавших не поступали.

В МЧС опубликовали кадры с места ЧП

Тем временем жители города публикуют фотографии, где видны черные клубы дыма. Пожар видно из разных точек города.

Клубы дыма видно из центра

На месте работают спасатели

Если вы стали очевидцем пожара, присылайте фото и видео в редакцию. Мы на связи в Telegram и «Вконтакте».

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Комментарии
4
Гость
4 сентября 2024, 13:26
Ответочка?
Гость
4 сентября 2024, 14:05
Ух ты как во львове...
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