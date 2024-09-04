Работают 30 спасателей: в Ярославской области загорелся склад. Видео

Днем 4 сентября в Ростове Великом Ярославской области начался пожар. Загорелся склад металлических запчастей на Савинском шоссе, 5А. Сообщение спасателям поступило около 11 утра.
На место выехали около 30 пожарных, работает 9 единиц спецтехники.
— По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что возгорание произошло на кровле складское помещения. Площадь пожара составляет 960 квадратных метров, — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.
По данным спасателей, сообщения о пострадавших не поступали.
Тем временем жители города публикуют фотографии, где видны черные клубы дыма. Пожар видно из разных точек города.