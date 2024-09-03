Мать и сын не спаслись: в Ярославской области водителя будут судить за смертельное ДТП на карьерах

Автомобиль, в котором ехала семья, рухнул в воду Источник: Прокуратура Ярославской области / T.me











В Угличском районе Ярославской области будут судить 46-летнего водителя, устроившего смертельное ДТП в районе села Троицкого Угличского района. Его «Нива», в салоне которой были его 42-летняя жена и ее 24-летний сын, свалилась в карьер в июне 2024 года.

— Следствием установлено, что обвиняемый, управляя автомобилем «ВАЗ-21213» в состоянии опьянения, двигаясь по проселочной дороге, расположенной на территории природного рождения песка Троицкий карьер, в 5 км от села Троицкое Угличского муниципального района, совершил съезд в карьер с последующим опрокидыванием в воду, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

После того как машина оказалась в воде, выбраться из нее смог только водитель. 42-летняя мать и 24-летний сын погибли еще до приезда скорой помощи.

Известно, что семья приехала из города Пушкино Московской области в деревню Старое Алексино на дачу. По словам нашего источника, члены семьи выпили и поехали купаться.