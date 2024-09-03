НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

1 м/c,

сев.

 762мм 65%
Подробнее
3 Пробки
USD 90,00
EUR 99,26
Тараканы заполонили дом
Куда съездить на выходных
Прогноз погоды для дачников
Ваше мнение о работе
ТЦ на месте «Аквилона»
Крутой бизнес России
Что горело в центре
Автокатастрофа с бензовозом
День знаний в Ярославле
Отзыв на отдых в Грузии
Происшествия Мать и сын не спаслись: в Ярославской области водителя будут судить за смертельное ДТП на карьерах

Мать и сын не спаслись: в Ярославской области водителя будут судить за смертельное ДТП на карьерах

По данным следствия, глава семьи за рулем автомобиля был пьян

340
1 комментарий

Автомобиль, в котором ехала семья, рухнул в воду

В Угличском районе Ярославской области будут судить 46-летнего водителя, устроившего смертельное ДТП в районе села Троицкого Угличского района. Его «Нива», в салоне которой были его 42-летняя жена и ее 24-летний сын, свалилась в карьер в июне 2024 года.

— Следствием установлено, что обвиняемый, управляя автомобилем «ВАЗ-21213» в состоянии опьянения, двигаясь по проселочной дороге, расположенной на территории природного рождения песка Троицкий карьер, в 5 км от села Троицкое Угличского муниципального района, совершил съезд в карьер с последующим опрокидыванием в воду, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

После того как машина оказалась в воде, выбраться из нее смог только водитель. 42-летняя мать и 24-летний сын погибли еще до приезда скорой помощи.

Известно, что семья приехала из города Пушкино Московской области в деревню Старое Алексино на дачу. По словам нашего источника, члены семьи выпили и поехали купаться.

Водителя будут судить по статье: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Если водителя признают виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ПО ТЕМЕ
Смертельное ДТП Карьеры Расследование уголовного дела Суд
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
3 сентября 2024, 12:10
Губит людей не пиво....
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Мнение
«Учебник практически не открывал». Школьник рассказал о том, как год учился на дому
Анонимное мнение
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии
Анна Аберле
музыкант из Тюмени
Мнение
«Вам звонят из горсуда»: мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги
Петр Волосников
юрист
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление