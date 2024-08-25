НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

2 м/c,

ю-з.

 755мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 91,60
EUR 101,61
«Пир на Волге»
Срочника вернули из плена
В пожаре погиб ребенок
Пустила газ в квартире
Встали троллейбусы
Красивая дача без усилий
Судьба легендарных кинотеатров
Угадываем предметы из СССР
Бунт в волгоградской колонии
Вырастила овощи-гиганты
Происшествия Пятеро погибли, трое детей ранены: ВСУ нанесли удар по селу в Белгородской области. Видео

Пятеро погибли, трое детей ранены: ВСУ нанесли удар по селу в Белгородской области. Видео

Всего пострадало 12 человек

218
Написать комментарий
Кадры из поселка Ракитное

ВСУ атаковали Белгородскую область. Под удар попал поселок Ракитное, пострадали 12 местных жителей, пятеро погибли.

Среди раненых — трое детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 12-летнему мальчику оказали помощь на месте, двоих ребят доставили в больницу с осколочными ранениями. Семеро взрослых госпитализировали в Белгород, двоих поместили в Ракитянскую ЦРБ.

— В тяжелом состоянии четверо раненых: женщину с осколочным ранением брюшной полости оперируют, трое мужчин с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями доставляются в областную клиническую больницу, — уточнил Гладков. — Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

В результате удара оказались повреждены 10 частных участков, два коммерческих объекта и четыре легковушки. Также пострадал газопровод — без газа остались Ракитное, сёла Борисполье и Новоленинское. В некоторых районах пропал свет.

Губернатор добавил, что в светлое время суток администрация проведет подомовой обход.

ПО ТЕМЕ
Спецоперация на Украине Обстрел Белгородская область Беспилотники Погибли
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
«У нас — благодать»: туристка рассказала об отдыхе под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Мнение
Походные премудрости: собираем рюкзак правильно, чтобы не умереть в лесу
Ирина Харитон
Корреспондент NGS24.RU
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление