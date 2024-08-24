В Ярославской области легковушка снесла девушку-подростка на перекрестке

Около десяти вечера 23 августа в Рыбинске Ярославской области произошло ДТП с участием подростка. «Лада-Приора», за рулем которой был 26-летний водитель, снесла 17-летнюю девушку. Это произошло на перекрестке проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной.
Удар был сильный. Девушка получила травмы и ей понадобилась госпитализация.
Правоохранители не уточняют, переходила ли пострадавшая дорогу по «зебре», но на фото с места аварии заметен пешеходный переход с установленными светофорами.
— Все обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.