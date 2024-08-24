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Происшествия В Ярославской области легковушка снесла девушку-подростка на перекрестке

В Ярославской области легковушка снесла девушку-подростка на перекрестке

Подробности ДТП с пострадавшей

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2 комментария

Авария произошла вечером

Около десяти вечера 23 августа в Рыбинске Ярославской области произошло ДТП с участием подростка. «Лада-Приора», за рулем которой был 26-летний водитель, снесла 17-летнюю девушку. Это произошло на перекрестке проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной.

Удар был сильный. Девушка получила травмы и ей понадобилась госпитализация.

Правоохранители не уточняют, переходила ли пострадавшая дорогу по «зебре», но на фото с места аварии заметен пешеходный переход с установленными светофорами.

— Все обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

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Комментарии
2
Гость
24 августа 2024, 10:41
Гробят и гробят людей..😥
Гость
24 августа 2024, 10:43
Не курица же, а то - снесла ! Ну и куда она её снесла ?
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