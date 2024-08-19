«На улице запах гари»: в Ярославле загорелся бывший автосалон

В Ярославле загорелся бывший автосалон Источник: читатель 76.RU











В Ярославле загорелось здание бывшего автосалона на улице Большой Федоровской, 26. Происшествие случилось 19 августа в 19:42.

— На улице чувствовался запах гари. Приехали сотрудники МЧС, дорогу перекрыли, водителей разворачивали. Спасатели поднялись на крышу, начали разбирать кровлю и проливать конструкции, — рассказала порталу 76.RU местная жительница.

видео с места происшествия Источник: читатель 76.RU

Сейчас здание не используется. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

— Происходило горение утеплителя в подкровельном пространстве в пристройке, — уточнили в МЧС.

Кадры от спасателей Источник: МЧС по Ярославской области / T.me

К 20:28 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. По данным спасателей, пострадавших в ЧП нет.

ЧП произошло вечером 19 августа На улице чувствовался резкий запах гари Пожарные почти час боролись с огнем К счастью, обошлось без пострадавших 1 из 4 ЧП произошло вечером 19 августа Источник: читатель 76.RU

Местные жители говорят, что это здание уже горело несколько лет назад. На его фасаде были видны следы от предыдущего пожара.

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