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Происшествия «На улице запах гари»: в Ярославле загорелся бывший автосалон

«На улице запах гари»: в Ярославле загорелся бывший автосалон

Сообщаем подробности от очевидцев и МЧС

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В Ярославле загорелся бывший автосалон

В Ярославле загорелось здание бывшего автосалона на улице Большой Федоровской, 26. Происшествие случилось 19 августа в 19:42.

— На улице чувствовался запах гари. Приехали сотрудники МЧС, дорогу перекрыли, водителей разворачивали. Спасатели поднялись на крышу, начали разбирать кровлю и проливать конструкции, — рассказала порталу 76.RU местная жительница.

видео с места происшествия

Сейчас здание не используется. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

— Происходило горение утеплителя в подкровельном пространстве в пристройке, — уточнили в МЧС.

Кадры от спасателей

К 20:28 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. По данным спасателей, пострадавших в ЧП нет.

ЧП произошло вечером 19 августа

На улице чувствовался резкий запах гари

Пожарные почти час боролись с огнем

К счастью, обошлось без пострадавших

1 из 4

ЧП произошло вечером 19 августа

Местные жители говорят, что это здание уже горело несколько лет назад. На его фасаде были видны следы от предыдущего пожара.

Обновление:

В 22:10 в МЧС сообщили, что пожар полностью потушен.

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