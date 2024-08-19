«На улице запах гари»: в Ярославле загорелся бывший автосалон

В Ярославле загорелось здание бывшего автосалона на улице Большой Федоровской, 26. Происшествие случилось 19 августа в 19:42.
— На улице чувствовался запах гари. Приехали сотрудники МЧС, дорогу перекрыли, водителей разворачивали. Спасатели поднялись на крышу, начали разбирать кровлю и проливать конструкции, — рассказала порталу 76.RU местная жительница.
Сейчас здание не используется. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.
— Происходило горение утеплителя в подкровельном пространстве в пристройке, — уточнили в МЧС.
К 20:28 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. По данным спасателей, пострадавших в ЧП нет.
Местные жители говорят, что это здание уже горело несколько лет назад. На его фасаде были видны следы от предыдущего пожара.
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В 22:10 в МЧС сообщили, что пожар полностью потушен.