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Происшествия Спецоперация на Украине Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области

Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области

Это позволит региону получить дополнительные дотации из федерального бюджета

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Режим чрезвычайной ситуации федерального характера ввели в Белгородской области с 15 августа. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам совещания с главой МЧС Александром Куренковым.

Режим ЧС введен на всей территории области, поскольку масштабы происходящей ситуации не позволяют властям ликвидировать последствия самостоятельно.

«В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане», — сказал Куренков.

Глава МЧС заявил, что в ситуации ЧС недопустимо повышать цены на продукты питания и товары первой необходимости, и поручил держать эту ситуацию на контроле.

10 августа в Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.

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