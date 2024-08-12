9-летний мальчик попал под поезд: ярославские следователи проводят проверку

В Ярославский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проверяет факт травмирования ребенка на железной дороге.
Происшествие случилось 11 августа на станции Кострома-Новая в Костромской области. По предварительной информации, 9-летний мальчик находился рядом с путями и его задел проезжавший мимо маневровый тепловоз. К счастью, ребенок остался жив.
— Мальчик доставлен в больницу с травмой головы, — сообщили в следственном комитете на транспорте.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.