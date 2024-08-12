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Происшествия 9-летний мальчик попал под поезд: ярославские следователи проводят проверку

9-летний мальчик попал под поезд: ярославские следователи проводят проверку

Ребенок попал в больницу

1 039
3 комментария
Ярославские следователи устанавливают обстоятельства травмирования ребенка на железнодорожных путях

В Ярославский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проверяет факт травмирования ребенка на железной дороге.

Происшествие случилось 11 августа на станции Кострома-Новая в Костромской области. По предварительной информации, 9-летний мальчик находился рядом с путями и его задел проезжавший мимо маневровый тепловоз. К счастью, ребенок остался жив.

— Мальчик доставлен в больницу с травмой головы, — сообщили в следственном комитете на транспорте.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии
3
Гость
12 августа 2024, 10:33
Эмпиризм в чистом виде. "Прибытие поезда".
Гость
12 августа 2024, 10:48
"В Ярославский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проверяет факт травмирования ребенка на железной дороге." Предлог "В" уберите. Лишний он.
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