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Происшествия Спецоперация на Украине Беспилотники атаковали Крым и Черное море. Минобороны отчиталось об уничтожении 75 дронов над Россией

Беспилотники атаковали Крым и Черное море. Минобороны отчиталось об уничтожении 75 дронов над Россией

Налет беспилотников удалось предотвратить

537
44 комментария
ПВО уничтожила за ночь 75 украинских беспилотников

За прошедшую ночь российские системы ПВО сбили и захватили 75 украинских дронов. Часть из них пыталась атаковать южные регионы России, сообщили в Минобороны.

— Российской Федерацией дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 75 БПЛА самолетного типа: 26 — над Белгородской, 19 — над Липецкой, семь — над Курской, пять — над Брянской, четыре — над Воронежской, один — над Орловской, пять — над Республикой Крым, восемь — над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Также ведомство сообщило об уничтожении семи безэкипажных катеров в Черном море, которые направлялись к Крымскому полуострову. Их вместе с дронами удалось уничтожить.

Массированные атаки по российским регионам идут уже не первый день. Самая сложная ситуация на этой неделе сложилась в Курской области. Регион начали атаковать с утра 6 августа. На территорию пытались прорваться порядка 1000 военных. До вечера 8 августа им противостояла Российская армия. Ситуацию в области держит под личным контролем президент РФ Владимир Путин: он уже обсуждал это с членами правительства, руководителями силовых ведомств и главой региона.

ПО ТЕМЕ
Беспилотник Украинский беспилотник Дроны ПВО БПЛА
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Комментарии
44
Гость
9 августа 2024, 09:02
Если в плен взяли срочников, то значит тиктокеры стояли за срочниками, позорники
Гость
9 августа 2024, 08:55
"Можем повторить" ваш выход. В Курской области беда, а вас там нет.
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