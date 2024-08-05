Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за домогательств к 13-летней девочке в Ярославле

Происшествие случилось днем 29 июля Источник: «Русская община» / T.me











Глава СК РФ Александр Бастрыкин 4 августа 2024 года поручил региональному управлению возбудить уголовное дело после скандала в Ярославле. В соцсетях несколько дней обсуждают ролик, на котором неизвестный навязчиво пытается пообщаться с 13-летней девочкой. Как сообщили 76.RU в полиции, инцидент произошел 29 июля в одном из дворов на Ньютона во Фрунзенском районе.

— Внимание председателя СК России Александра Бастрыкина обращено на публикацию в социальных медиа о том, что группа мужчин приставала к тринадцатилетней жительнице Ярославля, настойчиво предлагая сесть к ним в автомобиль. Девочке удалось убежать, в настоящее время она опасается выходить на улицу, — сообщили в ведомстве.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано, как автомобиль ВАЗ-2115 темного цвета притормаживает, видя проходящую по тротуару девушку. Судя по кадрам, чтобы избавиться от настойчивых собеседников, подросток меняет свой маршрут, убегая от авто во двор.

Кадры с камер видеонаблюдения Источник: «Русская община» / T.me

В следственном комитете уточнили нашему порталу, что в этот момент в машине находился один человек.

— Установлен 31-летний мужчина. С него взято объяснение, — уточнили 76.RU в УМВД России по Ярославской области.

Днем 4 августа в группе «Русская община» были опубликованы кадры с фигурантом.



— Жители Ярославля, простите меня, извините, — говорит он. — Больше такого не повторится. Никак не хотел никого испугать. Приношу свои искренние извинения.



В полиции подтвердили нашему порталу, что на видео — подозреваемый.



На видео подозреваемый извиняется перед жителями Ярославля Источник: «Русская община» / T.me