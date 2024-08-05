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Происшествия Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за домогательств к 13-летней девочке в Ярославле

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за домогательств к 13-летней девочке в Ярославле

Подозреваемый уже установлен

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58 комментариев
Происшествие случилось днем 29 июля

Глава СК РФ Александр Бастрыкин 4 августа 2024 года поручил региональному управлению возбудить уголовное дело после скандала в Ярославле. В соцсетях несколько дней обсуждают ролик, на котором неизвестный навязчиво пытается пообщаться с 13-летней девочкой. Как сообщили 76.RU в полиции, инцидент произошел 29 июля в одном из дворов на Ньютона во Фрунзенском районе.

— Внимание председателя СК России Александра Бастрыкина обращено на публикацию в социальных медиа о том, что группа мужчин приставала к тринадцатилетней жительнице Ярославля, настойчиво предлагая сесть к ним в автомобиль. Девочке удалось убежать, в настоящее время она опасается выходить на улицу, — сообщили в ведомстве.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано, как автомобиль ВАЗ-2115 темного цвета притормаживает, видя проходящую по тротуару девушку. Судя по кадрам, чтобы избавиться от настойчивых собеседников, подросток меняет свой маршрут, убегая от авто во двор.

Кадры с камер видеонаблюдения

В следственном комитете уточнили нашему порталу, что в этот момент в машине находился один человек.

— Установлен 31-летний мужчина. С него взято объяснение, — уточнили 76.RU в УМВД России по Ярославской области.

Днем 4 августа в группе «Русская община» были опубликованы кадры с фигурантом.

— Жители Ярославля, простите меня, извините, — говорит он. — Больше такого не повторится. Никак не хотел никого испугать. Приношу свои искренние извинения.

В полиции подтвердили нашему порталу, что на видео — подозреваемый.

На видео подозреваемый извиняется перед жителями Ярославля

В Следственном комитете по Ярославской области проводится проверка по этому случаю. Глава СК Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю ярославского СК Анатолию Щурову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

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СК Полиция Уголовное дело Бастрыкин
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Комментарии
58
Гость
5 августа 2024, 15:28
Джигиты это опора власти и любимцы Таврического, он даёт им много дотаций и улыбаясь смотрит на их братские дела во благо власти
Гость
5 августа 2024, 14:56
Почему ФИО не указано?
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