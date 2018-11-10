«Еще минута, и мы бы сами загорелись»: в Санкт-Петербурге огонь уничтожил гипермаркет «Лента»

Сегодня около десяти часов утра в Санкт-Петербурге загорелся гипермаркет «Лента». Как сообщили в пресс-службе местного МЧС, площадь пожара составила 4800 квадратных метров.

Мы рассказываем о происходящем в режиме онлайн.

15:38

До сих пор из центральной части здания валит очень сильный дым. Наш корреспондент сообщает, что рядом с гипермаркетом трудно дышать. Но специалисты химико-радиометрической лаборатории, которые каждые 15-20 минут берут пробы воздуха, не выявили превышения норм предельно допустимой концентрации опасных веществ.

15:35

Вот так выглядит сейчас гипермаркет. Практически все перекрытия сгорели, здание очень сильно пострадало. Остался только фасад.

15:32

Во время тушения пожара движение по Обводному каналу было перекрыто, а пожарные заправляли автомобили водой прямо из канала.



15:31

Пятый канал со ссылкой на сотрудника гипермаркета сообщает, что источник возгорания находился в том месте, где жарится гриль. Огонь распространился настолько стремительно, что персонал выбежал из огромного здания без верхней одежды.

15:24

Прямой эфир с места событий ведет наш корреспондент Максим Карпенко.

15:24

Рейтинг пожара снижен до первого.

15:17

Вот видео с тушения пожара. Огонь уже локализовали, идет проливка конструкций.

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15:15

Запустили стрим с места событий:

15:09

Что происходит прямо сейчас:

Фото Максима Карпенко

15:04

Видео огня с другой точки:

На Обводном канале в Санкт-Петербурге горит гипермаркет "Лента". Площадь пожара составляет почти 5 тысяч квадратных метров, ему присвоен третий номер сложности. pic.twitter.com/LYiO5kJtsX — Потапов Евгений (@ea_potapoff) 10 ноября 2018 г.

15:02

— Пошел какой-то дым, и кто-то закричал, что мы горим. Все начали выбегать: и покупатели, и сотрудники. Покупателей было немного, утро субботнее. Огонь распространился быстро, мы выбежали, и буквально через полминуты очень сильный дым пошёл, — рассказала еще одна сотрудница «Ленты».

15:00

Очевидцы рассказали изданию «Невские новости», что огонь распространился по зданию очень быстро.

«За полчаса уже все горело! Еще минута, и мы бы сами там загорелись. Все вещи там оставили, документы, деньги, проездные, банковские карты, трудовые книжки, медицинские книжки», — сказали сотрудницы гипермаркета.



Также они говорят, что «кто-то что-то бросил», а возгорание началось прямо в торговом зале.

14:56

«Фонтанка» сообщает, что внутри здания сейчас работают 197 сотрудников МЧС. Само здание сделано из металлических конструкций, которые неустойчивы к нагреванию, что может привести к обрушению. Работы ведутся в опасной ситуации для пожарных. Уже обрушились 3200 кв. метров кровли. В магазине есть газовая котельная и электрическая подстанция, их успели отключить.

14:54

На место пожара приехали исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов с вице-губернатором Константином Серовым, передаёт «Фонтанка».



Беглов поблагодарил сотрудников пожарной охраны за работу и за то, что удалось спасти офисное здание рядом, на Митрофаньевском шоссе, которое могло загореться.



14:52

Еще фото и видео из соцсетей:

14:50

Пожарные успевают делать селфи, не знаем даже, что сказать. Upd: Нам пишут, что это не пожарный, а строитель с соседней стройки.

14:50

В службе медицинской помощи Санкт-Петербурга сообщили, что один человек пострадал. Его с травмами доставили в больницу. Состояние оценивается как нетяжелое.



14:47

Гипермаркет находится в бывшей промышленной зоне недалеко от Балтийского вокзала. Сейчас этот район застраивается жильем.

14:45

МЧС сообщает, что пожар локализован. Его ранг снижен до № 2.

14:44

Огромный столб дыма от пожара засняли очевидцы.

14:43

Ещё одно видео от канала «360».

14:40

МЧС сообщает, что в районе пожара работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Специалисты каждые 15–20 минут проводят замеры воздуха на предмет содержания опасных веществ. Пока превышения норм предельно допустимой концентрации не выявлено.



14:39

Если вы находитесь в Санкт-Петербурге и стали свидетелем этого пожара, у вас есть какие-то подробности, фото или видео, то напишите на почту Написать письмо. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704 57 70.



14:37

По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

14:34

Как сообщает издание Фонтанка.ру, по последним данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, пострадавших нет. В ведомстве уточнили, что из здания гипермаркета эвакуировали 100 человек, остальные люди вышли сами.



14:31

Вот еще видео пожара

14:29

Фотографии с места происшествия из паблика «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» «ВКонтакте».

14:28

Из аэропорта Пулково для тушения пожара готовятся вылететь Ми-8 и Ка-32.



14:27

Кровля в горящем гипермаркете «Лента» в Петербурге обрушилась на площади 3,8 тысячи «квадратов», пишут РИА «Новости».



14:23

Очевидцы, ссылаясь на работников «Ленты», говорят, что пожар начался с пекарни. Подтверждения этой информации пока нет.

14:15

Пожар в «Ленте» по масштабу напоминает пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Тогда погибли 64 человека.

14:13

Смотрите видео с места событий

14:12

«Эвакуировано 800 человек. Сведения о пострадавших уточняются, — отметили в пресс-службе. — К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 12 единиц техники и 54 человека личного состава».

По данным РИА «Новости», предварительная причина пожара — неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра.