«Еще минута, и мы бы сами загорелись»: в Санкт-Петербурге огонь уничтожил гипермаркет «Лента»
Сегодня около десяти часов утра в Санкт-Петербурге загорелся гипермаркет «Лента». Как сообщили в пресс-службе местного МЧС, площадь пожара составила 4800 квадратных метров.
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До сих пор из центральной части здания валит очень сильный дым. Наш корреспондент сообщает, что рядом с гипермаркетом трудно дышать. Но специалисты химико-радиометрической лаборатории, которые каждые 15-20 минут берут пробы воздуха, не выявили превышения норм предельно допустимой концентрации опасных веществ.
Вот так выглядит сейчас гипермаркет. Практически все перекрытия сгорели, здание очень сильно пострадало. Остался только фасад.
Во время тушения пожара движение по Обводному каналу было перекрыто, а пожарные заправляли автомобили водой прямо из канала.
Пятый канал со ссылкой на сотрудника гипермаркета сообщает, что источник возгорания находился в том месте, где жарится гриль. Огонь распространился настолько стремительно, что персонал выбежал из огромного здания без верхней одежды.
Прямой эфир с места событий ведет наш корреспондент Максим Карпенко.
Рейтинг пожара снижен до первого.
Вот видео с тушения пожара. Огонь уже локализовали, идет проливка конструкций.
Запустили стрим с места событий:
Что происходит прямо сейчас:
Видео огня с другой точки:
— Пошел какой-то дым, и кто-то закричал, что мы горим. Все начали выбегать: и покупатели, и сотрудники. Покупателей было немного, утро субботнее. Огонь распространился быстро, мы выбежали, и буквально через полминуты очень сильный дым пошёл, — рассказала еще одна сотрудница «Ленты».
Очевидцы рассказали изданию «Невские новости», что огонь распространился по зданию очень быстро.
«За полчаса уже все горело! Еще минута, и мы бы сами там загорелись. Все вещи там оставили, документы, деньги, проездные, банковские карты, трудовые книжки, медицинские книжки», — сказали сотрудницы гипермаркета.
Также они говорят, что «кто-то что-то бросил», а возгорание началось прямо в торговом зале.
«Фонтанка» сообщает, что внутри здания сейчас работают 197 сотрудников МЧС. Само здание сделано из металлических конструкций, которые неустойчивы к нагреванию, что может привести к обрушению. Работы ведутся в опасной ситуации для пожарных. Уже обрушились 3200 кв. метров кровли. В магазине есть газовая котельная и электрическая подстанция, их успели отключить.
На место пожара приехали исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов с вице-губернатором Константином Серовым, передаёт «Фонтанка».
Беглов поблагодарил сотрудников пожарной охраны за работу и за то, что удалось спасти офисное здание рядом, на Митрофаньевском шоссе, которое могло загореться.
Еще фото и видео из соцсетей:
Пожарные успевают делать селфи, не знаем даже, что сказать. Upd: Нам пишут, что это не пожарный, а строитель с соседней стройки.
В службе медицинской помощи Санкт-Петербурга сообщили, что один человек пострадал. Его с травмами доставили в больницу. Состояние оценивается как нетяжелое.
Гипермаркет находится в бывшей промышленной зоне недалеко от Балтийского вокзала. Сейчас этот район застраивается жильем.
МЧС сообщает, что пожар локализован. Его ранг снижен до № 2.
Огромный столб дыма от пожара засняли очевидцы.
Ещё одно видео от канала «360».
МЧС сообщает, что в районе пожара работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Специалисты каждые 15–20 минут проводят замеры воздуха на предмет содержания опасных веществ. Пока превышения норм предельно допустимой концентрации не выявлено.
Если вы находитесь в Санкт-Петербурге и стали свидетелем этого пожара, у вас есть какие-то подробности, фото или видео, то напишите на почту Написать письмо. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704 57 70.
По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной пожара могло стать короткое замыкание.
Как сообщает издание Фонтанка.ру, по последним данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, пострадавших нет. В ведомстве уточнили, что из здания гипермаркета эвакуировали 100 человек, остальные люди вышли сами.
Вот еще видео пожара
Фотографии с места происшествия из паблика «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» «ВКонтакте».
Из аэропорта Пулково для тушения пожара готовятся вылететь Ми-8 и Ка-32.
Кровля в горящем гипермаркете «Лента» в Петербурге обрушилась на площади 3,8 тысячи «квадратов», пишут РИА «Новости».
Очевидцы, ссылаясь на работников «Ленты», говорят, что пожар начался с пекарни. Подтверждения этой информации пока нет.
Пожар в «Ленте» по масштабу напоминает пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Тогда погибли 64 человека.
Смотрите видео с места событий
«Эвакуировано 800 человек. Сведения о пострадавших уточняются, — отметили в пресс-службе. — К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 12 единиц техники и 54 человека личного состава».
По данным РИА «Новости», предварительная причина пожара — неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра.