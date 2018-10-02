Вышел из больницы и исчез: в Ярославле странным образом пропал очень высокий мужчина
2 октября 2018 07:24
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Поисковый отряд «Центр-Спас» объявил в розыск 37-летнего ярославца Вадима Романа. Мужчина пропал при странных обстоятельствах из больницы. Вчера в четыре часа вечера Вадим вышел из Соловьевской больницы, и с тех пор его никто не видел. А ушел он в футболке, бриджах и шлепанцах.
— Человек может замёрзнуть. Плохо говорит, не ориентируется, — переживают волонтёры.
Мужчина приметный — ростом около двух метров. Если вы видели Вадима или знаете что-то о его местонахождении, позвоните волонтёрам отряда на горячую линию: 8–800–30–19–112.
Фото: Центр-Спас
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