Вадим может плохо ориентироваться

Поисковый отряд «Центр-Спас» объявил в розыск 37-летнего ярославца Вадима Романа. Мужчина пропал при странных обстоятельствах из больницы. Вчера в четыре часа вечера Вадим вышел из Соловьевской больницы, и с тех пор его никто не видел. А ушел он в футболке, бриджах и шлепанцах.

— Человек может замёрзнуть. Плохо говорит, не ориентируется, — переживают волонтёры.

Мужчина приметный — ростом около двух метров. Если вы видели Вадима или знаете что-то о его местонахождении, позвоните волонтёрам отряда на горячую линию: 8–800–30–19–112.