Из кранов в домах ярославцев потекла ржавая вода: почему это происходит и как вернуть деньги

В Ярославле жители массово жалуются на грязную воду из кранов. Пик жалоб пришелся на момент включения отопления в домах. Хотя у некоторых ржавая вода течет уже несколько дней.

— Целую неделю из наших водопроводных кранов с горячей водой течет жидкость непонятного темного цвета. Наши обращения хоть как-то исправить ситуацию с водой в управляющую компанию, в администрацию города не принесли никакого эффекта. В доме проживают семьи с детьми, пожилые люди. Как можно мыться такой водой!? Мыть посуду!? Умываться!? — пишут в редакцию жильцы дома по улице Некрасова, 19/25.