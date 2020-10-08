8 октября четверг
СЕЙЧАС +13°С
usd 77.92
eur 91.70
Тема дняСкандал с Плещеевым озером

Все новости

Все новости

Из кранов в домах ярославцев потекла ржавая вода: почему это происходит и как вернуть деньги

Жители сфотографировали коричневые ванны

1 192
Обсудить

Поделиться

Даже подходить-то страшно

Даже подходить-то страшно

Из кранов в домах ярославцев потекла ржавая вода

В Ярославле жители массово жалуются на грязную воду из кранов. Пик жалоб пришелся на момент включения отопления в домах. Хотя у некоторых ржавая вода течет уже несколько дней.

— Целую неделю из наших водопроводных кранов с горячей водой течет жидкость непонятного темного цвета. Наши обращения хоть как-то исправить ситуацию с водой в управляющую компанию, в администрацию города не принесли никакого эффекта. В доме проживают семьи с детьми, пожилые люди. Как можно мыться такой водой!? Мыть посуду!? Умываться!? — пишут в редакцию жильцы дома по улице Некрасова, 19/25.

Почему вообще каждый сезон с водой происходит такое? У чиновников шикарное объяснение — так сложилось исторически.

— К сожалению, исторически сложилось, что в Ярославле открытая система горячего водоснабжения. Поэтому во время профилактических работ в зависимости от трубопровода, на котором производятся работы, горячая вода подается по подающему или обратному трубопроводу. Поэтому да, есть некоторые проблемы и в температурном режиме, и в мутности воды. С ТГК-2 и другими ресурсоснабжающими организациями мы этот вопрос прорабатывали. Когда во время подключения отопления теплоноситель будет подан по всем трубопроводам города, этот вопрос, я надеюсь, будет снят с повестки дня, — говорил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Виталий Леженко (здесь подробнее).

Но можно не терпеть такую «историческую» несправедливость. Платим-то мы за чистую воду. Поэтому можно вернуть деньги за эту ржавую дрянь.

Что для этого нужно:

1. Установить факт появления некачественной воды;

2. Составить акт;

3. Подать заявление на перерасчет;

4. Дополнительно зафиксировать факт появления грязной воды;

5. Составить обращение от всего дома.

Подробная инструкция от юриста.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коммуналкаржавая вода
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!