Из кранов в домах ярославцев потекла ржавая вода: почему это происходит и как вернуть деньги

Из кранов в домах ярославцев потекла ржавая вода
В Ярославле жители массово жалуются на грязную воду из кранов. Пик жалоб пришелся на момент включения отопления в домах. Хотя у некоторых ржавая вода течет уже несколько дней.
— Целую неделю из наших водопроводных кранов с горячей водой течет жидкость непонятного темного цвета. Наши обращения хоть как-то исправить ситуацию с водой в управляющую компанию, в администрацию города не принесли никакого эффекта. В доме проживают семьи с детьми, пожилые люди. Как можно мыться такой водой!? Мыть посуду!? Умываться!? — пишут в редакцию жильцы дома по улице Некрасова, 19/25.
Почему вообще каждый сезон с водой происходит такое? У чиновников шикарное объяснение — так сложилось исторически.
— К сожалению, исторически сложилось, что в Ярославле открытая система горячего водоснабжения. Поэтому во время профилактических работ в зависимости от трубопровода, на котором производятся работы, горячая вода подается по подающему или обратному трубопроводу. Поэтому да, есть некоторые проблемы и в температурном режиме, и в мутности воды. С ТГК-2 и другими ресурсоснабжающими организациями мы этот вопрос прорабатывали. Когда во время подключения отопления теплоноситель будет подан по всем трубопроводам города, этот вопрос, я надеюсь, будет снят с повестки дня, — говорил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Виталий Леженко (здесь подробнее).
Но можно не терпеть такую «историческую» несправедливость. Платим-то мы за чистую воду. Поэтому можно вернуть деньги за эту ржавую дрянь.
Что для этого нужно:
1. Установить факт появления некачественной воды;
2. Составить акт;
3. Подать заявление на перерасчет;
4. Дополнительно зафиксировать факт появления грязной воды;
5. Составить обращение от всего дома.