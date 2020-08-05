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Такие умные, что обмануть не получится? 8 вопросов к новым счетчикам, которые вам скоро поставят

Разбираемся, кто, кому и что должен после вступления в силу новых правил

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Счетчики должны менять бесплатно уже сейчас

Счетчики должны менять бесплатно уже сейчас

В России вступил в силу закон об умных счетчиках, который должен поменять отношения потребителей электричества с его поставщиками. Согласно ему, приборы учета должны стать не только умными, но и бесплатными для потребителя. Пока действовать будет только первый этап: владельцы домов и квартир больше не должны следить за счетчиками на электричество. Разбираемся, что это значит на практике.

1

Что такое умный счетчик?

Умный счетчик, или, как уважительно называют его в Минэнерго, интеллектуальный прибор учета, от обычного отличается наличием доступа к интернету — проводному или мобильному — с помощью сим-карты. Технология позволяет передавать данные со счетчика энергокомпании автоматически. Причем речь не только о показаниях — счетчик будет фиксировать уровень напряжения и частоту, позволяя потребителям следить за качеством подачи электричества.


Правда, у такой самодостаточности могут быть минусы — уже не раз умные вещи удивляли своих хозяев. Так, например, в Новосибирске на сим-карту гаражных ворот подключили платные подписки. Но в Минэнерго заверили, что конечного потребителя эти проблемы не коснутся: договор должен быть оформлен не на пользователя, а на обслуживающую счетчик компанию. И с платными подписками пусть уже разбирается она.

2

Кто хозяин счетчика?

По закону, за потребителем сохраняется единственная обязанность — обеспечивать целостность счетчика, и то — только в том случае, если он стоит либо в квартире клиента, либо в границах земельного участка (например во дворе частного дома). А если счетчик расположен, к примеру, в подъезде многоквартирного дома, ответственность за него несет обслуживающая организация.

Установка самих умных счетчиков еще не обязательна — полный переход на них начнется в 2022 году, пока что можно использовать и обычные. Но, как объяснили в Минэнерго, потребитель не может самостоятельно выбирать прибор учета. Если вы захотите установить интеллектуальный счетчик уже сейчас, поставщик вправе вам отказать. И наоборот: может поставить обычный прибор учета, даже если вам уже хочется умный.

3

Когда мне поменяют счетчик на умный?

Смена привычных счетчиков на умные в обязательном порядке начнется с 1 января 2022 года, до этого компания может установить вам обычный прибор учета. Новинка в первую очередь появится в новостройках, жители которых только подключаются к электросетям. Остальные получат оборудование по мере выхода из строя старого или истечения его межповерочного интервала.

Закончить переход от простых счетчиков к умным планируется за 15 лет. А это значит — не надо верить людям, которые говорят вам, что счетчик нужно менять срочно, а не то будет штраф. Никакой срочности. И штрафов тоже.

4

За что придется платить?

Только за электричество. За установку счетчика платить теперь будут поставщики электричества и сетевые организации, а не вы. По оценке Минэнерго, это позволит людям сэкономить от 5 до 20 тысяч рублей в зависимости от модели счетчика и сложности его монтажа.

— Также с потребителя снимается вся ответственность за обслуживание и поверку приборов учета. Затраты, которые ранее несли потребители, теперь будут нести гарантирующие поставщики и сетевые организации, — объяснили в Минэнерго.

В профильном министерстве уверяют, что тарифы в связи с этим не вырастут, поскольку их рост ограничен уровнем «инфляция минус». По крайней мере, правила пока действуют такие: максимальные индексы роста тарифов уже утверждены до 2023 года. Чиновники считают, что интеллектуальные приборы учета помогут окупить затраты на них за счет повышения эффективности процессов и снижения коммерческих потерь, так что увеличивать тарифы будет не нужно.

5

А мне сказали, что за установку надо платить. Почему?

Скорее всего, вас посетили коммивояжеры, старательно прикидывающиеся представителями социальных или коммунальных служб. В Минэнерго отмечают всплеск сообщений о таком способе вытягивать деньги из доверчивых потребителей. В полиции говорят, что угроза штрафом — одна из главных их уловок.

— Если посетитель представляется сотрудником коммунальной или социальной службы — у него обязательно должно быть соответствующее удостоверение. Запомните или запишите анкетные данные посетителя. Необходимо позвонить в организацию, которую он представляет (по телефону, указанному на сайте организации, а не по предоставленному самим визитером), и уточнить — направляли ли они в ваш дом для проведения работ такого сотрудника, — советуют в МВД.

Возможно, вам кажется, что это преувеличение и вы будете выглядеть нелепо, но отдать 20 тысяч мошенникам будет еще более неприятно. К сожалению, вернуть деньги в таком случае почти невозможно — с точки зрения закона это не мошенничество, потому что вы оплачиваете услугу и ее получаете. А то, что она вам была не нужна, — с этим ничего не поделаешь.

Если же платить вас заставляет компания, которая должна заниматься установкой и обслуживанием счетчиков, то это повод обратиться в Роспотребнадзор.

6

Можно ли обмануть умный счетчик?

Можно, но ваш обман быстро раскроют. Данные о любых изменениях в приборе отправляются в информационную систему.

— При внесении изменений в параметры прибора учета информация об этом немедленно фиксируется и передается в интеллектуальную систему. Таким образом, данные о незаконном вмешательстве поступят в организацию, выполнившую установку и производящую обслуживание прибора учета, то есть гарантирующему поставщику или в сетевую организацию, — объяснили в компании «Екатеринбургэнергосбыт».

Сам счетчик тоже обманывать не может. По крайней мере, пока он исправный — до выпуска с завода он проходит проверку метрологических характеристик.

7

Как сэкономить без обмана?

Как правильно (и легально) экономить с помощью счетчика, можете прочитать в нашем материале. А вот здесь тест: проверьте, что вы вообще знаете об экономии на коммуналке.

8

До конца года счетчики поверять не надо

До 1 января 2021 года можно не поверять бытовые счетчики, даже если срок поверки уже истек. Ресурсоснабжающие и управляющие компании будут обязаны принимать показания приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. Такое распоряжение выпустило российское правительство из-за ситуации с коронавирусом.

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тарифы на электроэнергиютарифы ЖКУумные счётчики
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