Такие умные, что обмануть не получится? 8 вопросов к новым счетчикам, которые вам скоро поставят

Скорее всего, вас посетили коммивояжеры, старательно прикидывающиеся представителями социальных или коммунальных служб. В Минэнерго отмечают всплеск сообщений о таком способе вытягивать деньги из доверчивых потребителей. В полиции говорят, что угроза штрафом — одна из главных их уловок.



— Если посетитель представляется сотрудником коммунальной или социальной службы — у него обязательно должно быть соответствующее удостоверение. Запомните или запишите анкетные данные посетителя. Необходимо позвонить в организацию, которую он представляет (по телефону, указанному на сайте организации, а не по предоставленному самим визитером), и уточнить — направляли ли они в ваш дом для проведения работ такого сотрудника, — советуют в МВД.



Возможно, вам кажется, что это преувеличение и вы будете выглядеть нелепо, но отдать 20 тысяч мошенникам будет еще более неприятно. К сожалению, вернуть деньги в таком случае почти невозможно — с точки зрения закона это не мошенничество, потому что вы оплачиваете услугу и ее получаете. А то, что она вам была не нужна, — с этим ничего не поделаешь.



Если же платить вас заставляет компания, которая должна заниматься установкой и обслуживанием счетчиков, то это повод обратиться в Роспотребнадзор.

