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Тушите свет! Проверяем, как вы умеете экономить на «коммуналке»

Пройдите тест и узнайте, можете ли вы одолеть коммунальщиков в борьбе за перерасчет и субсидию

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Уменьшить цифры в платежке не так уж и сложно. Главное — знать правила

Уменьшить цифры в платежке не так уж и сложно. Главное — знать правила

В августе платежки за коммунальные услуги придут с новыми цифрами — с июля тарифы за «коммуналку» выросли по ежегодной традиции. Самое время задуматься и начать как-то экономить на этой статье расходов. Мы уже рассказывали, что нужно сделать, чтобы уменьшить счета за «коммуналку». Теперь давайте проверим, все ли советы вы запомнили.

Начнем с простого. Что принимать дешевле: душ или ванну?

    Двухтарифный счетчик экономит ваши деньги?

      Дома холодно, можно вернуть деньги за отопление?

        Как доказать, что отопления вам недодали?

          Холодную воду постоянно отключают, а счета присылают по полной. Можно пересчитать сумму в платежке?

            А если из крана с горячей водой течет еле теплая?

              Хватит о тяжбах с коммунальщиками, проверим, все ли вы сами делаете правильно. Знаете, как должен стоять холодильник?

                Что из этого начинает «есть» больше электричества, если его вовремя не чистить?

                  Батареи с терморегулятором помогут сэкономить на отоплении?

                    Режим стирки влияет на ваш кошелек?

                      Кто из перечисленных НЕ может рассчитывать на государственную компенсацию платы за «коммуналку»?

                        Все равно тратите на «коммуналку» слишком много, а льгот у вас нет. Потребуете денег у государства?

                          Если после этого теста решили подтянуть свои знания, то можете почитать наш материал — в нем мы собрали простые лайфхаки, которые помогут сэкономить на «коммуналке». А вот здесь есть еще несколько способов платить меньше.

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