Тушите свет! Проверяем, как вы умеете экономить на «коммуналке»

В августе платежки за коммунальные услуги придут с новыми цифрами — с июля тарифы за «коммуналку» выросли по ежегодной традиции. Самое время задуматься и начать как-то экономить на этой статье расходов. Мы уже рассказывали, что нужно сделать, чтобы уменьшить счета за «коммуналку». Теперь давайте проверим, все ли советы вы запомнили.
Начнем с простого. Что принимать дешевле: душ или ванну?
Двухтарифный счетчик экономит ваши деньги?
Дома холодно, можно вернуть деньги за отопление?
Как доказать, что отопления вам недодали?
Холодную воду постоянно отключают, а счета присылают по полной. Можно пересчитать сумму в платежке?
А если из крана с горячей водой течет еле теплая?
Хватит о тяжбах с коммунальщиками, проверим, все ли вы сами делаете правильно. Знаете, как должен стоять холодильник?
Что из этого начинает «есть» больше электричества, если его вовремя не чистить?
Батареи с терморегулятором помогут сэкономить на отоплении?
Режим стирки влияет на ваш кошелек?
Кто из перечисленных НЕ может рассчитывать на государственную компенсацию платы за «коммуналку»?
Все равно тратите на «коммуналку» слишком много, а льгот у вас нет. Потребуете денег у государства?
Если после этого теста решили подтянуть свои знания, то можете почитать наш материал — в нем мы собрали простые лайфхаки, которые помогут сэкономить на «коммуналке». А вот здесь есть еще несколько способов платить меньше.