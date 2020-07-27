Тушите свет! Проверяем, как вы умеете экономить на «коммуналке»

В августе платежки за коммунальные услуги придут с новыми цифрами — с июля тарифы за «коммуналку» выросли по ежегодной традиции. Самое время задуматься и начать как-то экономить на этой статье расходов. Мы уже рассказывали, что нужно сделать, чтобы уменьшить счета за «коммуналку». Теперь давайте проверим, все ли советы вы запомнили.