Архитекторы объяснили, почему место женщины — на кухне

Если увеличить жилплощадь за счет балкона не получается, можно визуально разделить пространство квартиры на несколько зон. И вот уже в скромной однушке появляются отдельные спальня, детская, гостиная, а если повезёт, то и кабинет. В чем секрет зонирования и как выжать максимум даже из тесного жилья, рассказали архитекторы и дизайнеры.
Объединение с кухней — прошлый век
Раньше, когда ещё не было запрета на снос несущих стен, было модно объединять гостиные с кухней. Теперь, со слов специалистов, от такого решения (если оно было принято) спешат избавиться, а кухня стала самодостаточной частью квартиры. Её даже стремятся обособить.
— Стараются закрыть кухни ещё и дверями. Даже когда мы в коттеджах ставим большие кухни-гостиные, то всё равно отделяем их от общего пространства перегородками, чтобы можно было закрыть эту кухню, — говорит архитектор Виктория Иксанова. — А уж в маленьких квартирах, если есть возможность выделить отдельно кухню, то, конечно, люди её оставляют.
По мнению специалистов, идея обособить кухню родилась не только для того, чтобы запахи не разносились по всей квартире, но и из-за того, что это фактически место, где можно собраться всей семьёй или, наоборот, уединиться.
— Для женщины это фактически место уединения: она там прячется от всех, ей хочется побыть одной, потому что другого такого места в квартире у неё нет. Но это неправильно в рамках квартиры, — рассказывает руководитель интерьерной студии «Градиз» Иван Безруков. — В рамках квартиры должно быть общее пространство, где происходит социализация. Если её нет, то семья постепенно отдаляется друг от друга. Потому что мало общаются. Главное — соблюдать этот аспект, а как зонировать — вопрос технический.
Конечно, правило обособленной кухни вряд ли будет работать в крохотной квартире с комнатой в 15 кв. м. В этом случае объединение, скорее всего, пойдёт только на пользу. Но в любом случае к зонированию пространства эксперты рекомендуют подходить концептуально. Недостаточно просто поставить стеллаж или диван посреди комнаты, хотя и эти варианты имеют право на жизнь.
Мягкая мебель
Разделить помещение диваном — классический приём в зонировании. Особенно удачно смотрится в случае с гостиной-кухней. Тогда в комнате не меняется освещение, свет свободно проникает во все части помещения. Но стоит учитывать несколько факторов.
— Во-первых, при таком зонировании помещение должно быть достаточно просторным, а диван — большим. Во-вторых, недостаточно поставить просто диван, желательно, чтобы рядом с ним соседствовала либо барная стойка, либо полупрозрачная перегородка или же обеденный стол. Так или иначе, это должна быть композиция, состоящая из нескольких предметов мебели. Просто стоящий посередине диван не всегда смотрится интересно, — советует руководитель студии интерьера Time Design Ольга Чебанова.
Стеллажи
— Если рассматривать небольшое помещение, в котором нужно обозначить две зоны (рабочую и приватную или рабочую и игровую), то такое разделение лучше сделать стеллажом с открытыми полками. Чтобы не было большого нагромождения и солнечный свет попадал во вторую зону, — говорит Ольга Чебанова. — Стеллаж удобен тем, что он несет дополнительную функцию хранения, но он не должен быть полностью заставлен декором.
Разделить комнату стеллажом проще простого. К тому же это функциональная мебель, куда можно положить книги или домашние аксессуары, а при необходимости его легко подвинуть, увеличив то или иное пространство, а то и вообще убрать, когда зонирование больше не нужно.
Ниши и подиумы
Комнату можно поделить на зоны с помощью разницы высот. Подняв спальную зону на несколько сантиметров, вы тем самым отделите ее от комнаты, а какую-нибудь нишу можно превратить в альков, если там сможет разместиться кровать или диван.
— Для зонирования пространства нужно просто знать базовые принципы, от чего отталкиваться, чтобы делать так или иначе. Базовый принцип очень простой, только некоторым его воплотить сложно. Нам, по сути, нужно две территории — одна общая, другая приватная; если есть дети, то три территории, — отмечает Иван Безруков. — И начинайте продумывать места уединения. Надо ещё понимать, где найти эти места, чтобы скрыться от всех. Может, в каких-то случаях даже нишами ограничиться, типа алькова, когда кровать ставится в нишу.
Реечная перегородка
Всё более популярными сейчас становятся реечные и полочные перегородки. Это удобное и современное с эстетической точки зрения решение будет идеальным вариантом практически в любом помещении.
— Такие перегородки могут быть изготовлены из шпона, ЛДСП или МДФ и гармонировать с остальной мебелью. Например, реечная декоративная перегородка в гостиной может быть полезной для визуального разделения кухни и обеденной зоны, — рассказывает Ольга Чебанова.
— Реечные перегородки не «съедят лишнего», оставят воздушность и создадут ощущение личного пространства. Но это не должна быть перегородка от стены до стены. Также перегородки могут быть цельными и непрозрачными (из дерева, пластика или матового стекла), стеклянными или ажурными, пропускающими воздух, свет и звук, — добавляет Виктория Иксанова.
Можно, конечно, и шкаф посреди комнаты поставить, но он только займёт лишнее пространство и будет выглядеть, мягко говоря, странно. Если хотите закрыться наглухо, просто повесьте шторку.
Дайте больше воздуха
Дизайнеры и архитекторы не советуют слишком закрывать пространство тяжёлыми беспросветными конструкциями, говоря о том, что лучше дать квартире как можно больше воздуха и света, визуально расширив пространство. Где возможно — увеличить окна, где-то — убрать перегородки.
— Если нельзя присоединить балкон, делайте французские окна. Этот симбиоз окна, двери и панорамного остекления совершенно замечательно работает в интерьере, дает свет, воздух и ощущение пространства, — советует Виктория Иксанова. — Очень серьёзно мы сейчас работаем с темой перепланировки пространства. Современное жилье строят с огромными коридорами. У меня была квартира, где самым большим пространством по площади был коридор — 20 с лишним квадратных метров. Все остальные комнаты — 12, 13, 18. Много комнат, и они все маленькие. Очень важно присоединять неиспользуемые пространства типа коридора к комнатам, насыщая их функцией. Например, сделать из коридора проходную комнату. Можно сделать там рабочую зону, библиотеку — назначайте функционал этому пространству на свой вкус. Зачастую мы для этого передвигаем перегородки или ставим воздушные перегородки, чтобы разделить проходную зону коридора и сделать зону эксплуатируемую.
Фитостена
— Последний тренд в интерьере — это фитостена или озеленение стабилизированным мхом. Фитостены используют для декорации обычных стен, а также в качестве мобильной перегородки для зонирования комнаты. Это конструкции с живыми цветами с системой автоматического полива. Из минусов этой системы можно выделить только высокую стоимость изготовления, — говорит Ольга Чебанова.
Конструкциям с живыми растениями необходим свет, причём освещение должно быть правильным, чтобы растения не болели и не превратили красивый элемент оформления в пожухлый сухостой. Корпус конструкций может иметь встроенную систему подсветки, но часто этого недостаточно — лучше использовать потолочное освещение. Вертикальные сады нужно подключать к электросети, а для больших фитостен может потребоваться подключение к водопроводу и канализации.
При озеленении мхом никакого ухода, полива и освещения не нужно, по сравнению с фитостеной из живых растений это более упрощенный вариант.
Что ещё почитать о ремонте и планировке?
О зонировании вам думать ещё рано и сперва надо закончить ремонт? Тогда вам пригодятся другие разборы на квартирную тематику:
- как обманывают строители и как не разориться на ремонте;
- как законно присоединить балкон к квартире;
- как превратить балкон в детскую, кабинет, а то и в спортзал.
Также читайте пошаговую инструкцию о том, что нужно сделать, чтобы согласовать перепланировку.