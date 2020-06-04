Да вас отделали! 8 схем обмана при ремонте квартир

1
Фирма-однодневка
Главное при выборе подрядчика — остановиться на проверенных организациях. Для тех, кто не каждый день задумывается о ремонте, их список будет такой глухоманью, из которой не сразу найдёшь выход. И очень легко наткнуться на фирмы-однодневки. Вариантов развития событий в таком случае может быть два.
— Первый — это такие компании-фикции. Они за короткий срок набирают множество объектов, берут предоплату и исчезают. Вернуть деньги после такой аферы вы не сможете, даже если обратитесь в суд, — говорит руководитель строительной компании Кирилл Строганов. — Также можно наткнуться на посредника. Такие компании берут с заказчика деньги и находят мастеров. Но по факту посредник исчезает, рабочие остаются без оплаты и начинают требовать их с владельца квартиры.
Самый очевидный способ обезопасить себя — потратить время в интернете, чтобы собрать информацию о выбранной компании. Не только на сайте организации, но и на сторонних ресурсах.
— По ИНН и по ОГРН можно проверить компанию на сайте налоговой. Как минимум узнать, когда зарегистрирована организация. Если она создана в этом месяце или месяц назад, то с моей стороны это моментально вызвало бы опасения и подозрения, — советует адвокат Андрей Конышев.
Выбирая исполнителя, не соглашайтесь на условия по первому же объявлению. Пусть даже к вам уже выезжал мастер и оценил масштаб и стоимость работ. Этот тот случай, когда нужно всех посмотреть.
2
Оплата сметы
Перед тем как приступить к работе, каждая профессиональная компания должна составить смету. Сделать это дистанционно (например, по телефону) невозможно, на объект должны выехать представители компании (как правило, один — два человека). Смета может быть приблизительной, но ни в коем случае — платной: этот документ автоматически входит в стоимость работ. Если вам говорят, что за неё придётся доплатить, скорее всего, эта компания продолжит выуживать деньги по любому случаю, так что смело выбирайте другого подрядчика.
3
Стоимость работ
— Разобраться в смете непросто, потому что услуги могут быть объединены и указана общая стоимость, поэтому требуйте, чтобы в документе была фиксированная финальная стоимость. Для обманщиков это приговор, и они найдут массу «веских» причин, почему это не нужно делать, — говорит Кирилл Строганов.
Вот лишь несколько уловок, с которыми вы можете столкнуться:
- неправильный расчет объема работ: заказчики редко знают площадь квартиры, поэтому исполнители ее намеренно завышают перед началом работ, а иногда и в процессе ремонта;
- занижение объема: строители «забывают» включить балкон — его всё равно отремонтируют, но впишут дополнительно;
- изначально дешевая стоимость услуг в процессе ремонта обрастает дополнительными видами работ, а также спекуляцией с материалами, за счет чего строители останутся в плюсе.
Также в смету могут быть заложены неверные данные. Чтобы найти подвох, посчитайте площадь стен вашей квартиры и сравните их с тем, что указано в смете. В зависимости от площади квартиры разница может достигать несколько десятков квадратных метров, а всё это — деньги за работу на несуществующем метраже.
4
Стоимость материалов
Прежде чем подписывать договор, внимательно прочитайте каждый пункт, особенное внимание уделите тому, где написано, что подрядчик может по своему усмотрению докупать материалы, а потом выставлять заказчику счет на них.
— Этот пункт не раз всплывал в судебных тяжбах, поскольку потом заказчику выставлялись достаточно весомые счета, а понять, за что это, было достаточно проблематично в связи с тем, что ремонт уже был произведён, — делится опытом Андрей Конышев. — Оценить, куда ушёл цемент, шпаклёвка, другие стройматериалы, достаточно сложно. Ремонт ведь уже закончен, обои поклеены. Даже если просить какую-то оценочную организацию определить это, эксперт может вам сказать: «Как я могу вам помочь, если ремонт уже закончен?» Всё это нужно делать на стадии ремонта.
Привыкли считать свои деньги — привыкайте стоять за спиной отделочников и контролировать каждый их шаг. Старайтесь хотя бы раз в неделю приезжать и отслеживать, как проходит ремонт.
— Желательно, чтобы строительная организация вела журнал, где бы указывала, что за день она сделала, куда конкретно ежедневно уходили те или иные стройматериалы и в каком объёме. Это, на самом деле, и для строительной организации очень удобно: чтобы они могли отчитаться и в суде, если до него дойдёт, своё имя отбелить, если вдруг к ним какие-то претензии будут, — добавляет Андрей Конышев. — Но очень многие организации даже не знают о существовании такой меры, как ведение строительного журнала. Они просто выполняют свою работу, а впоследствии выясняется, что где-то чего-то не хватило, куда-то делись строительные материалы. Это 70% случаев, по которым потом возникают споры.
Для ведения такого журнала не нужно привлекать нотариусов или других специалистов. Его может вести от руки ответственный за ремонт мастер или конкретный инженер, общающийся с заказчиком.
Другой распространённый способ заработать на заказчике за счёт стройматериалов — поддельные чеки. У опытных прорабов наверняка есть связи в компаниях по продаже материалов. Схема простая: в квитанции указывается более дорогой материал, хотя по факту подрядчик берёт дешёвый аналог (да ещё и со скидкой). В этом случае кроме потерянных денег вы рискуете получить некачественный ремонт. Единственный выход — покупать материалы самостоятельно или проверять всё купленное строителями.
5
Воровство материалов
Даже если вы сами купили все необходимые материалы, ремонтники могут просто запросить неправильное количество мешков цемента, а лишние забрать себе. Сэкономленные мешки никогда не простаивают, а бригада сможет использовать их при ремонте на другом объекте, включив его в стоимость уже другому клиенту. Получается, что за мешок цемента заплатят сразу 2 клиента, а значит, разница пойдет в карман ремонтников.
Изучайте технические характеристики материала (расход обычно указан на каждой упаковке) и всегда уточняйте, куда и сколько ушло того или иного материала. Это поможет вам не разориться.
6
Оплата невыполненных работ
Принимая уже готовый ремонт, вы можете не знать, какие конкретно работы были выполнены, а какие недобросовестный исполнитель решил не делать, сэкономив свои (но не ваши) время и деньги. А это — некачественный ремонт, отклеившиеся обои, разбитая плитка и другие неприятности, восстанавливать которые уже никто не будет. Поэтому обратите внимание на то, чтобы в договоре был пункт о приёме скрытых работ — он позволит выявить то, что не проводилось.
— После укладки паркета вы не сможете проверить, выравнивали ли пол. Это касается и множества других рабочих моментов, — приводит пример Кирилл Строганов. — Попросите чёткий отчёт о каждом шаге до проведения ремонта и проверяйте каждый этап. Это может быть утомительно для заказчика и не всегда приятно для исполнителя, но если вы им не доверяете, лучше перестраховаться и всё проверить.
Прием скрытых работ означает, что бригада не имеет права приступать к следующему этапу, пока заказчик не примет этот. Придётся регулярно ездить на объект, но что поделать — только так вы сможете контролировать процесс.
7
Оплата лишних работ
Подрядчики говорят, что им понадобилось сделать лишнюю работу? Якобы выровняли пол, чтобы положить паркет, или в ходе ремонта обнаружили, что в вашей квартире кривые стены, и решили привести их в порядок, а теперь говорят, что вам нужно всё это оплатить? Считайте, что лишние работы, не указанные в смете, — это подарок строителей вам.
— Здесь играет человеческий фактор. Если человек совестливый и видит, что действительно произошли какие-то изменения на пользу квартире, естественно, он может заплатить, это волеизъявление самого человека. Но если человек понимает, что ни в договоре, ни в смете не указано, например, выравнивание пола, то, естественно, заказчик не должен за это платить, — утверждает Андрей Конышев. — Может, ему нравился этот кривой пол? Или он мог, допустим, самостоятельно это исправить и не платить за это — зачем же строительная организация это выполнила? Непонятно. Поэтому, конечно, платить за это не стоит.
На самом деле, указанные работы могут и вовсе не проводить, потому что в них нет необходимости, а заказчика, не всегда разбирающегося в специфике, просто поставят перед фактом. И очень часто заказчики соглашаются с выставленным счётом.
8
Не хватило материалов
Некоторые исполнители могут специально затягивать сдачу работы, обосновывая это нехваткой материалов и требуя доплатить — за штукатурку, обои, клей, да хоть за чёрта лысого. Но главное в решении таких споров — смета, в которой указаны необходимые материалы в окончательном количестве, и договор, где обозначены точные сроки окончания ремонта.
— Когда строители заключали договор, прописывали смету, они отдавали себе отчёт в том, что этого материала должно хватить. Строительная организация высчитала смету — не заказчик, — говорит Андрей Конышев. — И если строители не укладываются в срок, то они и не уложатся. В 99% случаев в договорах прописано, что если подрядчик не успевает к конкретной дате, он должен будет выплатить заказчику неустойку. Допустим, в размере 0,1%. Или где-то вообще серьёзные проценты — 3% от основной суммы договора за каждый день просрочки.
Этот пункт в договоре очень хорошо подстёгивает и мотивирует ремонтников сдать работы вовремя. Вообще эксперты отмечают: очень важно, чтобы в договоре как можно меньше полномочий было у строительной организации.
Конечно, есть ещё такой тип заказчиков, которым проще сбегать в магазин, докупить необходимые материалы, дать ещё денег подрядчикам, пойти на любые условия — лишь бы ремонт поскорей закончился. Но ведь это не ваш метод?
9
Куда жаловаться?
За восстановлением справедливости можете, конечно, обращаться сразу в суд. Но лучше до этого пройти пару полезных инстанций — Роспотребнадзор и Общество по защите прав потребителей.
— В Обществе защиты прав потребителей проконсультируют и помогут составить исковое заявление, собрать комплект документов для подачи в суд. До подачи они могут ещё провести претензионный порядок. Он обязателен до обращения в суд. Вы составите претензию с указанием характерных моментов, которые вас не устроили в ремонте, и просьбой либо устранить их, либо компенсировать денежные средства за ремонт, который вы считаете некачественным, — объясняет Андрей Конышев.
Роспотребнадзор может подключиться, только если ремонт угрожает жизни. Одного качества выполненных работ недостаточно: трещины, отравляющий химический запах после работ — это уже дело специалистов. Они сделают замеры воздуха и определят, угрожает ремонт вашей жизни или нет.
— Обращение в эти инстанции не обязательно, но очень желательно. Поскольку всё может решиться в претензионном порядке, без обращения в суд. А судьи любят сразу смотреть предсудебную переписку, где прописано, что именно хотел потребитель до суда, где обозначена позиция подрядчика — признаёт он вину или нет. Если подрядчик вину не признаёт, то потерпевшая сторона обращается в суд с комплектом документов, — добавляет Андрей Конышев.
Если дело дошло до искового заявления, можете подать его в районный суд по месту своего жительства. Но это в случае, если сумма иска превышает 50 тысяч рублей — споры до этой суммы рассматривают в мировом суде.