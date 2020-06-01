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11 промашек, и вам проще будет продать дачу

11 промашек, и вам проще будет продать дачу

Недавно мы писали, какие законы для дачников действуют в этом сезоне, а теперь настало время проверить, сумеете ли вы не разориться на штрафах, если вас поймают на нарушениях. А может, вы идеальный дачник и вам не страшно никакое наказание?

Достаточно будет соседу нажаловаться, что сорняки (не одуванчики и клевер) с вашего участка мигрируют к нему, и вам придется заплатить.

    Если ваш участок примыкает к лесу, вы можете пилить в нём деревья на дрова, но не дальше 10 метров.

      Зато, если ваш участок примыкает к лесу, вы должны очистить ближайшие 10 метров от сухой травы, валежника и мусора.

        Избавляться от деревьев на своём участке нельзя, даже если они больше не плодоносят, иначе — штраф!

          Нельзя использовать прошлогодний урожай для нового посева. За это обещают от 500 до 1000 рублей штрафа

            Строить высокие сооружения, которые могут бросать тень на соседний участок, запрещено — штраф!

              А если вы построите дом площадью в половину садового участка — заставят сносить?

                Чтобы туалет не бросался в глаза, поставим его вплотную к соседскому забору

                  На своём участке вы даже мангал не можете поставить там, где захочется

                    Садоводы и огородники всей страны должны избавляться от борщевика на участке.

                      Если не лицензировать скважину на своём участке, могут серьёзно оштрафовать — до миллиона рублей.

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