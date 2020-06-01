Недавно мы писали, какие законы для дачников действуют в этом сезоне, а теперь настало время проверить, сумеете ли вы не разориться на штрафах, если вас поймают на нарушениях. А может, вы идеальный дачник и вам не страшно никакое наказание?
29 апреля 2020
Не пропусти важное! Всё о COVID в одной рассылке
Друзья, мы решили упорядочить новостной хаос. И запускаем рассылку по коронавирусу. В ней даём все указы чиновников, всё о работе и выплате пособий, о том, как выживает бизнес, о героях.
Рассылка придёт в 18.30. В письме будет 10 самых важных материалов за сутки
Рассылка придёт в 18.30. В письме будет 10 самых важных материалов за сутки