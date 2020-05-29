Продаем дороже на 30% за счет растений: как и зачем облагораживать дачу

— Я часто нахожу растения из Красной книги: на одном участке, например, насчитала четыре! Обычно мы их помечаем сигнальной лентой и никак не касаемся во время работ. Они растут в определенных условиях, которые даже в пределах одного участка могут меняться, — рассказывает Юлия Мищихина, ландшафтный дизайнер, кандидат биологических наук.



Тем не менее в случае крайней необходимости их все-таки можно попробовать пересадить. Для этого советуют очень аккуратно выкапывать растение, доставать из земли с большим комом, чтобы не повредились корни, а потом сажать в идентичное по свету и влаге место.



— Для самостоятельного поиска можно найти электронный вариант Красной книги в интернете. А потом посмотреть на всё, что у вас есть, и сравнить с фотографиями. Причем делать это лучше на протяжении целого сезона: ранней весной, в мае, в июне и в августе ― у всех разное время цветения, ― советует Юлия Мищихина, ландшафтный дизайнер, кандидат биологических наук.



Придумываем концепцию вместе с родственниками



После поиска растений переходим к созданию концепции.



— Ее лучше придумать вместе со всей семьей, исходя из вопроса, для чего эта дача: жарить шашлыки, выращивать урожай, встречать тепло и гостей. У участка должна быть своя смысловая нагрузка, которую должен знать хозяин. Потом по этой концепции прорабатывается каждая зона: для жилья, для отдыха, для растений, — объясняет ландшафтный дизайнер Юлия Сорокина, директор «Территории ландшафтных решений Green park».



Например, житель Кургана Павел Кузнецов занимается своим дачным участком с 2003 года и рассказывает, что все идеи, связанные с ним, приходили к нему из детства.



— Мне хотелось сделать кострище, как в моем пионерском лагере. Грядок я, наоборот, не хотел, потому что у родителей на участках их было целое море: морковка, картошка, ягоды. Поэтому я сделал акцент на зоне отдыха: с беседкой, мангальной зоной, качелями и добавил лишь немного растений, ― рассказывает Павел Кузнецов.



Выбираем стиль и готовимся к долгой работе



После концепции переходим к стилю участка. Одним из главных критериев здесь считается выбор одного материала в качестве главного: он должен появляться сразу же в нескольких зонах и не пересекаться с другими.



— Если материалов слишком много, дача выглядит не собранной воедино. Вы любите дерево? Берите и деревянную скамью, и деревянную беседку. Металл? Делайте кованую входную зону, качели. А если камень, то используйте тот же, который вы выбрали для облицовки дома, — объясняет ландшафтный дизайнер Юлия Сорокина, директор «Территории ландшафтных решений Green park».

