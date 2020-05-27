Налог на воду и штраф за борщевик: разбираемся в садовых законах нового сезона

Вступивший в силу в 2019 году закон о ведении садоводства и огородничества установил отсрочку на обязательное лицензирование общих скважин. Но уже с этого года лицензирование скважины стало обязательным. Лицензия обойдётся в 7,5 тысячи рублей. Если этого не сделать, грозит штраф до миллиона рублей.



Садоводам, у которых на участке есть собственная скважина, лицензия понадобится, только если из неё добывается более 100 кубометров воды в сутки и при этом затрагивается центральный водоносный горизонт.

