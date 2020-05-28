Кастрюля в холодильнике — зло: 6 ошибок в вашей квартире, которые мешают там отдыхать и работать

Это не хлам!

Специалист по организации пространства Анна Кучеренко советует начинать расхламляться по категориям, а не по комнатам.

— Это не так, когда вы вываливаете вперемешку содержимое всего комода, а потом запихиваете все обратно. А когда вы вываливаете только одну категорию вещей, например «домашняя одежда», предварительно собрав все экземпляры и из шкафа, и из ванной, и с кресла, и только видя весь объем, решаете, с чем расставаться, — советует Анна.

Также эксперт рекомендует четко ограничить себя по времени — ставьте таймер, делайте перерывы и не беритесь за все сразу.

При расхламлении удобно разделить все нажитое непосильным трудом на группы — нужные вещи, которые по окончании вы разложите по местам. Отдельно отсортируйте вещи, которые требуют ремонта и в дальнейшем будут востребованы (сюда не входят те, которые требуют ремонта уже 2 года). У вас обязательно найдутся экземпляры, которые вы отдадите (договоритесь сразу, кому и когда), а также то, что можно продать и выбросить.