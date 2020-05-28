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Кастрюля в холодильнике — зло: 6 ошибок в вашей квартире, которые мешают там отдыхать и работать

Бюджетные идеи, как сделать пространство эргономичнее, если нет денег на дорогой ремонт и дизайнера

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Вы давно откладывали, но самое время решиться на генеральную уборку

Вы давно откладывали, но самое время решиться на генеральную уборку

Если вы в пятый раз за весну споткнулись о зимние ботинки в прихожей и сказали несколько нелитературных слов — значит, пришло время сезонной уборки. Но главное правило профессиональных расхламителей — нельзя убраться там, где много лишнего. Сейчас в вашей душе бунт — все эти вещи для чего-то, и они вообще-то денег стоят. Но на самом деле они просто создают беспорядок и тот самый визуальный шум, который мешает вам расслабиться в собственной квартире, а еще убраться до конца (всегда остается немного). Эксперты собрали современные лайфхаки организации пространства, а также описали ошибки, которые каждый из нас хоть раз совершал.

Это не хлам!

Специалист по организации пространства Анна Кучеренко советует начинать расхламляться по категориям, а не по комнатам.

— Это не так, когда вы вываливаете вперемешку содержимое всего комода, а потом запихиваете все обратно. А когда вы вываливаете только одну категорию вещей, например «домашняя одежда», предварительно собрав все экземпляры и из шкафа, и из ванной, и с кресла, и только видя весь объем, решаете, с чем расставаться, — советует Анна.

Также эксперт рекомендует четко ограничить себя по времени — ставьте таймер, делайте перерывы и не беритесь за все сразу.

При расхламлении удобно разделить все нажитое непосильным трудом на группы — нужные вещи, которые по окончании вы разложите по местам. Отдельно отсортируйте вещи, которые требуют ремонта и в дальнейшем будут востребованы (сюда не входят те, которые требуют ремонта уже 2 года). У вас обязательно найдутся экземпляры, которые вы отдадите (договоритесь сразу, кому и когда), а также то, что можно продать и выбросить.

— Постарайтесь исключить категорию «на подумать». Как правило, когда вы берете вещь в руки, вы в доли секунды честно понимаете, нужна она вам или нет. Не обманывайте себя, откладывая вещь до лучших времен, — советует Анна.

Также эксперт не советует предаваться воспоминаниям при расхламлении пространства.

Амбассадор порядка Мари Кондо рекомендует разбирать «сентиментальные» вещи в последнюю очередь, ведь с такими расставаться сложнее всего. Она считает, что нужно подготовить себя и научиться расхламлению на более легких категориях. За «сентиментальные» вещи стоит браться уже на финише, когда ваше сердце почти превратилось в льдинку.

Саботаж при расхламлении

Анна Кучеренко делит все отговорки, возникающие в процессе расхламления, по двум неприятным чувствам — страх и чувство вины. Нам страшно выкинуть что-то нужное, страшно, что вещь потом понадобится. Мы виним себя за неиспользование дорогой вещи и чувствуем себя неудобно перед близкими за ненужные подарки.

Эксперт советует выходить из эмоций и мыслить рационально

Эксперт советует выходить из эмоций и мыслить рационально

— Например, вы храните красивый набор посуды на верхней полке в шкафу. Какова вероятность, что наступит тот самый особый случай, когда вы ее достанете, если за 5 лет такого ни разу не произошло? Либо достаем и пользуемся сейчас, либо избавляемся. Или если вы сейчас избавитесь от этого пальто, а потом вдруг похудеете, а его уже не будет. Что самое страшное может случиться в этот момент? Вам придется голой по улице ходить? — спрашивает Анна.

Также она советует продумать план Б — если вещь (а вдруг?) действительно понадобится, решите, как вы сможете обойтись без нее. Например, все тот же набор посуды для особого случая можно заменить такими-то тарелками и чашками, их хватит на всех, даже если придет 10 гостей.

Еще способ избавиться от страхов — посчитать деньги. Да-да. Только не те, которые уже потрачены, а те, которые можно получить.

— Дорогой кухонный комбайн стоит без дела, и только его стоимость заставляет его хранить. Но если он не приносит пользы, разве несет он какую-то ценность? Сейчас, в вашем доме, его ценность 0 рублей. Но если не ждать еще 5 лет, когда такую модель вообще перестанут выпускать, а продать его сейчас, то, возможно, он еще принесет ценность вашей семье, — заключает эксперт по порядку.

Куда сложить остальное?

Организатор пространства Анна Ковалева назвала самые неочевидные ошибки, которые мы совершаем при планировании зон хранения и самом хранении. Начнем по порядку.

Ошибка №1: покупка шкафов наспех. В итоге чаще всего такие шкафы оказываются непрактичными, полки глубокими. И хранить там что-то неудобно и не с руки. При покупке мебели обязательно нужно продумывать, что и где будет храниться.

Ошибка №2: покупка мебели с открытыми полками или прозрачными дверцами. В этом случае нужно очень тщательно продумывать хранение. Следить за порядком и чаще протирать пыль. Многим это доставляет больше забот, нежели шкафы с непрозрачными дверцами.

По мнению организатора пространства Маруси Петрушовой, открытые системы хранения также повышают уровень визуального шума, что мешает концентрироваться и отдыхать в собственной квартире. Поэтому полки без дверок и горизонтальные поверхности могут добавлять визуально беспорядка, даже если вещи будут лежать на своих местах.

Ошибка №3: покупка органайзеров наобум и разного цвета. Обязательно нужно замерять полки перед покупкой. Это нужно, чтобы был задействован каждый сантиметр полки. Ладно, если органайзер будет меньше полки, а если больше? То, скорее всего, он так и останется незадействованным и будет валяться без дела. К тому же это зря потраченные деньги. А если покупать их не в одной цветовой гамме, то это создаст визуальный шум, и ощущения порядка не будет.

Ошибка №4: шкафы не до потолка (кухонные в том числе). В этом случае вы теряете огромное количество места, которое можно было бы использовать для хранения.

Если уж так вышло — используйте интерьерные корзины для хранения там сезонных вещей&nbsp;

Если уж так вышло — используйте интерьерные корзины для хранения там сезонных вещей 

Ошибка №5: убирать еду в кастрюле или сковороде в холодильник. Мало того что не видно, что там лежит, приходится открывать крышку каждый раз, так еще и места занимает в 3–4 раза больше, нежели прозрачный контейнер. И к тому же если хранить в контейнере, то ваши кастрюли и сковороды в случае необходимости всегда будут чистые и под рукой.

Ошибка №6: хранить вещи не там, где вы ими пользуетесь. Например, делаете макияж в ванной комнате, а косметику храните в спальне. Обуваетесь около входной двери, а обувная ложка хранится в комоде в другом конце коридора.

Неприлично эргономично

С тем, что и как нельзя организовывать и хранить, — более-менее понятно. Но вот как надо, если места немного и нет денег на дорогостоящие шкафы и кухни, а тем более на ремонт? Организатор пространства Анна Ковалева рассказала о нескольких полезных фишках из своего опыта.

Хранить вещи в цоколе кухни. Если вы только планируете кухню, а место ограничено, то нет ничего лучше, чем добавить пару ящиков в цоколь кухни. Хотя и ящики делать не обязательно.

На долгое хранение можно убрать, например, посуду для особых случаев, предварительно упаковав ее, допустим, в пищевую пленку. Для этого достаточно убрать нижнюю планку, сложить вещи и снова установить планку на место

На долгое хранение можно убрать, например, посуду для особых случаев, предварительно упаковав ее, допустим, в пищевую пленку. Для этого достаточно убрать нижнюю планку, сложить вещи и снова установить планку на место

Использовать вешалку для хранения обуви. Прикрепите ее к низу стены, тем самым сэкономив место и пространство. Порядок в этом случае гарантирован.

Такая вешалка не бросается в глаза

Такая вешалка не бросается в глаза

Предусмотреть магнитную ленту для заколок. Чтобы не терять мелкие заколки и невидимки, прикрепите под зеркалом или в ящике магнитную ленту. Все аксессуары будут на виду.

Как мы раньше не догадались?

Как мы раньше не догадались?

Хранить вещи, которые редко нужны, на верху шкафа. Разместите интерьерные корзины на верхних шкафах. Храните в них то, что используется редко, или сезонные вещи.

Организатор пространства Маруся Петрушова рекомендует подписывать все органайзеры и контейнеры.

Это облегчает поиск вещей всем членам семьи. Маруся Петрушова также подготовила несколько советов для тех, кто собирается решиться на уборку

Это облегчает поиск вещей всем членам семьи. Маруся Петрушова также подготовила несколько советов для тех, кто собирается решиться на уборку

Хранить одежду вертикально. Это экономит пространство и выглядит крайне опрятно. Несложные манипуляции с футболкой, брюками и даже нижним бельем — и ваша полка вмещает больше вещей, чем в обычной стопке. Как бы аккуратно вещь ни лежала в стопочке, по закону подлости нам захочется достать именно нижнюю вещь. Стопочка обязательно упадет, и на полке вновь появится бардак. При вертикальном хранении все вещи доступны сразу.

Купить специальный контейнер для пакетов, который крепится к стенке шкафа или на дверцу.

А что, так можно было?&nbsp;

А что, так можно было? 

И специальную подставку под гладильную доску и утюг. Эти предметы постоянно переезжают с подоконника на подоконник, из-за одной двери к другой. Специальная подставка под гладильную доску также облегчит жизнь. Ее можно повесить на дверь или на стену.

Какой из лайфхаков приживется в вашем доме?

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