Мастер-отделочник и художник, который устроил на своем балконе мастерскую и романтический уголок, рассказывают, как утеплить балкон, убрать с него плесень и провести электричество.
Избавляемся от плесени
Для этого подойдут и специальные средства, и бюджетная «Белизна» или отбеливатель. Нанесите их на пятна кисточкой или распылите пульверизатором, подождите 10–20 минут и смойте тряпкой или губкой. Если плесень въелась серьезно, потрите жесткой щеткой.
— Идеальные условия для развития плесени — это температура порядка 20 градусов и влажность около 70–80%. Поэтому надо позаботиться о вентиляции, — говорит мастер-отделочник Максим Ломакин. — Сделать это можно разными способами. Самый элементарный — открыть окно. Но не все могут позволить себе держать его открытым круглосуточно. Особенно если окна выходят на дорогу.
Одной естественной вентиляции может быть недостаточно, потому что на нее влияет много факторов: температура на улице, сила и направление ветра, состояние воздуховодов, воздухопроницаемость стен и окон. Поэтому иногда понадобится ставить приточный клапан, бризер или принудительную вентиляцию.
Утепляем балкон
Утеплить балкон можно двумя способами: изнутри и снаружи. Но наружное утепление — слишком трудоемкий процесс, для которого вам нужно будет привлекать бригаду профессиональных строителей и промышленных альпинистов. Поэтому остановимся на том варианте, который вы можете сделать в одиночку.
Самое сложное — разобрать балкон. Лучше, чтобы он был вообще пустым и без старой отделки. Освободите пространство от всего лишнего, чтобы вам было где развернуться и куда поставить материалы, и начинайте заделывать щели герметиком (для небольших щелей) или монтажной пеной (для больших пустот), выровняйте поверхности цементным раствором — так будет проще утеплять в дальнейшем. Всю проводку, если планируете в дальнейшем обустраивать на балконе освещение, выносите сразу, чтобы заранее убрать ее в коробы.
— Выбирая утеплитель, обратите внимание на три главных характеристики: водостойкость, пожаробезопасность и высокую прочность, — говорит Максим Ломакин. — Важно, чтобы выбранный материал было легко монтировать. Остальное зависит только от вашего кошелька — утеплители бывают как бюджетные, так и достаточно дорогие. Наиболее популярные — минвата, пенопласт, пенополистирол. Можете выбрать несколько материалов и варьировать их.
Начнем утепление балкона с потолка. Сделать это можно двумя способами: с каркасом или без него. Но в любом случае первым делом нанесите на потолок слой антисептика, чтобы защитить поверхность от плесени.
Для каркаса понадобится обрешетка из деревянных брусков, в которую нужно заложить утеплитель (при необходимости закрепите его монтажной пеной) и закрыть пластиковыми панелями, вагонкой или гипсокартоном — любым материалом на ваш вкус.
Если вы решили обойтись без каркаса, очистите потолок и обработайте его укрепляющим грунтом, нанесите клей по периметру на листы пеноплекса и приклейте их к поверхности, заделав стыки монтажной пеной.
— Теперь утепляем пол. Уложите сперва гидроизоляционный слой из полиэтилена или пенофола и установите обрешетку. Ее можно сделать из металлических балок или деревянных брусьев. Во втором случае обработайте дерево антисептиком или грунтовкой, чтобы оно не начало гнить или не стало местом размножения грибка, — рассказывает Максим Ломакин. — Чтобы надежно защитить пол от морозов, расстояние между лагами должно быть равно ширине утеплителя, а высота брусьев — 10–15 сантиметров. И смотрите, чтобы не было отверстий между лагами и стеной. Если есть, пройдитесь там монтажной пеной. Излишки потом срежете.
Следующий шаг — укладываем слой теплоизоляции. Между ним и лагами не должно быть щелей, в противном случае все ваши старания будут зря. Также, чтобы в полу не образовывался конденсат, нужно сделать слой пароизоляционной пленки. Затем прикрепите к лагам «черновой» пол. В дальнейшем вы именно на него будете класть ламинат, линолеум или ковровое покрытие.
Теперь переходим к стенам. Установите на них деревянную обрешетку (обработав так же, как и в случае с полом), расставляя брусья таким образом, чтобы между ними и утеплителем потом не оставалось свободного места. Стыки нужно будет запенить, а поверх утеплителя — закрепить пароизоляцию. И закрывайте выбранным покрытием.
— У меня кирпичная стена балкона, я купил утеплитель: 40 мм закрепил на стену и 50 мм — на пол. При этом пол я просто закрыл досками, а стены зашил евровагонкой деревянной, — делится опытом художник Роман Шпагин, который однажды задумал превратить балкон в обитаемый остров. — Но зимой здесь находиться холодно. Потому что нужен источник тепла. Во-вторых, у меня балкон застеклен алюминиевым профилем, он плохо держит тепло, и сквозняками всё выдувает. Поэтому нужно, чтобы всё было застеклено пластиковым стеклопакетом. Но я делал утепление даже не на зиму, а на лето. Потому что если сторона солнечная, как у меня, то на солнце в течение дня балкон очень сильно накаляется, потому что это кирпич. И к вечеру на балконе становится невыносимо жарко. Достаточно открыть шторки, как будет свежее. А если на зиму утеплять, то, в принципе, то же самое, но нужен дополнительный источник обогрева. Хотя бы масляный радиатор.
Проводим на балкон электричество
Если вы далеки от электрики, но свет на балконе вам жизненно необходим, вызывайте специалистов. Помните, что балкон — это пожароопасное место: любое замыкание, и вопросы об его «одомашнивании» уйдут на десятый план. Другой элементарный вариант — протянуть удлинитель. По большому счету этого должно хватить, ведь вы всё равно не будете жить на балконе 24/7.
— Я просверлил отверстия в углу балконной коробки и протянул провод. По углу закрепил его герметиком. С одной стороны, это временная мера, с другой — не всегда есть возможность прокладывать проводку как положено и штробить стены, — рассказывает Роман Шпагин. — К примеру, мы летом сделали ремонт в комнате и решили не портить обои. Сама переноска закреплена на стене, это три розетки. Если мне еще что-то нужно, подключаю дополнительный удлинитель. По поводу освещения — у меня обычный светодиодный строительный прожектор. Свет мне нужен для работы на определенном месте либо для съемки. Но если я его поворачиваю на весь балкон, этого хватает на всю площадь, у него достаточно мощности для освещения. Если я сижу что-то пишу на бумаге, мне нужен свет на стол — ставлю настольную лампу. Можно также от этого тройника вытянуть провод, проложить по стене до потолка и закрепить потолочную лампу.
Если такой вариант вас не устраивает и вы хотите установить розетки, встроить лампы, провести полноценное электричество, чтобы балкон сиял на всю округу, рассчитайте, сколько световых приборов вам понадобится и сколько мощности они будут потреблять, продумайте, как будете проводить кабель по стене (штробить стены или прятать в коробки). И самое главное — откуда будете его запитывать: от основного щитка, из распределительной коробки или от ближайшей розетки.
— Первый вариант самый сложный, потому что вам придется проводить трассу через все проходящие комнаты. Это отнимет много времени и сил, так что, если вы не собираетесь полностью менять линию освещения, проводите свет от комнаты, с которой граничит окно, — советует Максим Ломакин. — Найдите распределительную коробку, подведите от нее новую линию. Но если там старая проводка, а к коробке подключены мощные электроприборы и вы хотите дополнительно увеличить нагрузку, она может не выдержать. Определите сечение провода на вводе в комнату и просчитайте запас токовой нагрузки. Если он небольшой, используйте лампочки малой мощности. Если коробка далеко и вы не планируете тянуть сеть через всю комнату, запитайтесь от ближайшей розетки.
Хотите максимум света и чтобы все сияло — приготовьтесь портить стены и прятать в них провода. Цепляйте проводку к ближайшей розетке или основному щитку, изолируйте кабель в гофротрубе, чтобы избежать замыкания, убирайте в отверстия и замазывайте их шпатлевкой. Также можно протянуть кабель поверх стен. Тогда их не нужно будет штробить — достаточно сделать коробы и убрать в них провода. Также можно предварительно подготовить коробы, пока утепляете балкон, чтобы потом замаскировать их под обшивкой.
Вот еще несколько лайфхаков, которые облегчат вам жизнь:
- делайте соединения проводов с запасом, чтобы не было сильного натяжения;
- не режьте кабель во время прокладки;
- используйте провода одного вида и сечения;
- отключите питание перед монтажом.
Как обустроить на балконе кабинет, детскую, спальню и мастерскую
Утепление балкона и проведение электричества — самые трудозатратные и важные процедуры. С обустройством все гораздо проще. Выбирайте мебель так, чтобы она точно влезла. Если хотите превратить балкон в кабинет, установите стол перпендикулярно двери. В идеале он должен подходить под ширину балкона — тогда вы не потеряете свободное место. Чтобы сэкономить место, вместо столов можно использовать подоконники. Сэкономить пространство можно, если объединить балкон с комнатой. В случае с угловым балконом вы вообще можете сделать зонирование, организовав сразу несколько зон. Например, у Романа Шпагина балкон — это и мастерская, и место для романтического уголка.
— Сильных ограничений в плане обустройства нет, но я бы побоялся делать, например, тренажерный зал из-за большого веса оборудования — плиты на него не рассчитаны, — говорит Роман Шпагин. — Но, с другой стороны, если это лоджия, то почему нет? Она подкреплена с двух сторон стенами, это, по сути, часть основной плиты перекрытия конструкции дома, там действуют те же стандарты СНиП. Нагрузка на лоджию не рассчитывается как для балкона, из-за конструкционных различий.
Видео: Roman Shpagin / YouTube.com
Если очень хочется, на балконе можно обустроить и небольшой спортзал. Главное, знать допустимую нагрузку. Согласно СНиП 2.01.07–85, у панельного или кирпичного дома предельная нагрузка составляет 200 кг на кв. м. Чтобы рассчитать вес, который выдержат такие балконы, возьмем типовую плиту площадью 3,6 метра. Таким образом максимальная нагрузка — 720 кг. У хрущевок и того меньше — в среднем в два раза. При этом надо учесть и другие параметры: возраст и степень износа конструкции; остекление, вес обшивки и утепления, вес возможных осадков и т. д. Всё это может существенно снизить максимальную нагрузку. Прибавьте сюда вес людей, которые будут находиться на балконе. Остается не так уж и много.