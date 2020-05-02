Огорчите вора: пять хороших способов защитить свою квартиру

Стандартные пластиковые окна открываются достаточно легко и даже не очень громко. Защита? Специальная противовзломная фурнитура. Такое окно можно «закрыть на замок» перед отъездом, а дополнительный плюс — защита от детей, если они остаются дома одни.

Решётки на окнах — ещё одно надёжное средство, и на крайних этажах оно является почти обязательным. Стационарные решётки надежнее, но в случае пожара или другой экстренной ситуации могут лишить вас шанса выбраться из квартиры, поэтому лучше ставить распашные с хорошим замком. Ключ от него должен храниться на видном для вас месте недалеко от окна, но так, чтобы до него невозможно было дотянуться с улицы.

Помимо крайних этажей, защита окон требуется в случаях, если поблизости есть балконы, пожарные лестницы, козырьки и тому подобное.

Ставьте охранные системы



Охранные системы бывают автономные и пультовые. Первые чем-то похожи на автомобильные сигнализации: они не вызовут подмогу сами, но включат сирену и/или оповестят владельца. Их главный плюс: простота установки и дешевизна. Кстати, простейшие виды таких систем можно собрать чуть ли не своими руками, использовав веб-камеру или сотовый телефон для отслеживания происходящего в квартире.