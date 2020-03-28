Из-за пандемии коронавируса многие из нас проводят дома гораздо больше времени. Одни застряли на карантине после отпуска, других перевели на удаленку, третьи просто перестали после работы заходить в кафе и кино. В общем, вероятно, вы наконец-то задумались, чем заняться дома, чтобы не стухнуть и принести пользу. Мало кто любит делать уборку, но именно сейчас у вас есть шанс устроить в квартире всё именно так, как вам хочется. Сделать один раз и дальше просто периодически вытирать пыль. Рассказываем про философию расхламления и принципы «магической уборки». Спойлер — оказывается, всю жизнь мы прибирались неправильно, но пакет с пакетами — это хорошо.
Расхламление
Расхламление — не значит, что надо оставить только одну кружку и одну вилку. Главное, чтобы вещи использовались, были полезны и приносили хорошие эмоции. Никто не заставляет вас выкинуть вон ту статуэтку-пылесборник, которую вы привезли из Анталии. Она хоть и кривенькая, но всегда напоминает вам о море и солнце. А на карантине только и разговоров, что о прошлых путешествиях.
Термин «расхламление» ввела японка Мари Кондо — теперь она гуру уборки, пишет книги и учит других людей, как правильно организовать пространство. Её метод называется метододом КонМари. И главное в нём — избавиться от ненужного и положить на место нужное. А выбрасывать то, что вам больше не нужно, — это не расточительство, а свобода.
Конечно, по закону подлости всё, что вы выкинете, внезапно понадобится вам прямо завтра. Но если вы это оставите, то оно мёртвым пыльным грузом пролежит с вами годами. Вы правда надеетесь когда-нибудь включить тот поломанный магнитофон, чтобы пересмотреть свой выпускной? Лучше отдайте кассету на оцифровку.
С одеждой еще сложнее. В нас всегда теплится надежда, что мы похудеем, подкачаемся, мода вернется или на крайняк — отнесем это всё в ателье и перешьём. Если отдавать портному, то прямо сейчас. Хотя кого мы обманываем? Тот пакет для ателье стоит в шкафу уже пять лет.
В идеале в вашей квартире должны остаться только полезные и любимые вещи.
Прибираться по чуть-чуть каждый день — неэффективно
Изменения должны быть видимыми и ощутимыми. Иначе вы тратите время и силы впустую, а жизнь качественно не меняется. После резкого расхламления вам уже не захочется возвращаться к прежнему состоянию. Это, к сожалению, не касается патологических скопидомов. С такими людьми должны работать профессионалы и разбирать причины накопительства.
Кстати, не пугайтесь, по мнению Мари Кондо, быстро — около полугода. Но это расчет для большого дома. Стандартную квартиру можно привести в порядок за пару месяцев. А если вы на карантине, но полны сил, то двух недель вполне хватит.
Раскладывать всё по местам можно, только когда вы избавитесь от всего ненужного. Тогда вы адекватно поймете, куда поместятся вещи и ящики какого размера вам нужны.
Прибираться отдельно в каждой комнате — неэффективно
Как мы прибираемся обычно? Сегодня я разберу завалы в спальне, завтра в гостиной, а на кухне и в ванной когда-нибудь потом. Оказывается, логичнее делать уборку не в определенном месте, а по категориям. Например, сейчас я прибираю косметику, потом бытовую химию, а следом одежду. Одежды много, поэтому и её можно разбить на категории:
- рубашки, топы, футболки, свитера;
- брюки и юбки;
- платья, пиджаки;
- нижнее белье;
- шапки, перчатки, пояса, шарфы;
- сумки;
- обувь.
Начинать сортировку удобнее с одежды, для которой сейчас не сезон. Когда разберетесь с этой частью, можно переходить к той же категории одежды по сезону.
Непременно берите в руки каждую вещь. Вы уверены, что хотите носить это платье? На вешалке оно смотрелось отлично, а на вас? Вы сами себе в нём нравитесь? Если нет, то не жалейте потраченных денег. Пожалейте себя — ведь вы каждый раз тратите кучу времени, чтобы найти любимую вещь среди горы нелюбимых.
Отправлять старую одежду «на дачу» или в разряд домашней — опасная штука. Если на даче еще есть шанс вываляться в ней в грязи и сжечь не стирая, то дома такие свитера и штаны так и остаются лежать — просто на другой полке.
Достаньте из шкафов все вещи
Соберите все предметы одной категории в одном месте, ужаснитесь их количеству и отсортируйте. А потом определите одно основное место для их хранения.
Если вы живете с семьей, то начинать сортировку лучше с вашей личной одежды. На ней проще всего оттачивается интуиция, что оставить, а что нет. Если вы начнете сразу разбирать письма, фотоальбомы или ящик с вещами из детства — есть риск застрять на весь день с первой же вещью. Такие категории лучше оставить на потом.
Прибирать чужие вещи — неэффективно
Пусть каждый разбирает только свои вещи. Вы же не можете ответить за другого человека, что его радует.
Надо как-то нейтрализовать такой фактор внезапного хаоса, как «мама». Иначе она утащит к себе всё, что вы расхламили. Еще и отругает вас за расточительность. Это, пожалуй, одна из самых сложных частей уборки. Как объяснить нашим старшим родственникам, которые жили во времена дефицита и привыкли всё хранить про запас, что вас душит этот бардак и вам не хватает места для жизни в вашем же доме? Уважение, деликатность, понимание и настойчивость. Вы разбираетесь в своих вещах, которым хозяин только вы, и вы решаете — оставить родным, выкинуть или отдать на благотворительность.
Но помните, что вы отвечаете только за свои вещи. Если при этом попадаются чужие, их надо отложить и посоветоваться с владельцем.
И не пытайтесь насильно расхламить супруга, детей или родителей. Если вы будете без спроса выкидывать чужие вещи, то вызовете этим только негатив и отторжение — гарантированно. А вот если вы спокойно займетесь собой, то вашему примеру последуют. Может, не через день или неделю. Но ваш пример заразит окружающих.
Как же хранить одежду?
Считается, что вещи лучше хранить на вешалках. Якобы так они меньше мнутся. Но так они вытягиваются и заминаются, если их в шкафу слишком много. Все футболки, свитера и даже некоторые платья вполне можно хранить в ящиках свернутыми. Только делать это надо правильно.
В выдвижных ящиках не складывайте вещи стопкой одна на другую — так они действительно мнутся. Сверните их в прямоугольник и поставьте вертикально. Тогда их будет лучше видно, проще доставать и не надо будет лишний раз гладить. Например, тонкие и легкие материалы надо складывать туго, а толстому и пушистому материалу надо давать побольше свободы.
Не сортируйте одежду по цветам — так сложнее найти то, что нужно. Сортируйте по категориям — брюки с брюками, платья с платьями. Расположите одежду на вешалках так, чтобы она «поднималась» вправо. То есть длинные платья вешаем в левой части шкафа, короткие рубашки — в правой.
Не связывайте узлами чулки с гольфами и не скатывайте в шарик носки — так они растягиваются и деформируются. Оказывается, всё это тоже вполне можно хранить вертикально, скатав в плотный цилиндр. Если ящик комода слишком велик, то возьмите специальный ящик с разделителями или обычную коробку из-под обуви.
Сортировка документов
После того как вы разобрались с одеждой и книгами, можно подступиться к страшному — документы. Поделите их на три категории: хранить вечно, хранить какое-то время, использовать прямо сейчас. Так, например, документы на квартиру хранятся всегда, чек на холодильник только на время гарантии, а квитанцию за газ можно выкинуть сразу после оплаты. Храните эти документы в одном месте и не позволяйте им расползтись по квартире, иначе они, как плющ, оплетут всё. И не заводите для каждой бумажки вроде чека на холодильник отдельный файлик. Достаточно папки или ящика на всю такую категорию. В файлах документы осядут навечно, а в одной стопке вы будете их постоянно перебирать и отсортировывать устаревшие.
Главный и революционный постулат «магической уборки» — вещи должны храниться там, где их было бы удобно складывать на место, а не доставать. Если нам нужны чистые носки, мы возьмем их в шкафу. Ни к чему запихивать их в ящик у ванны. Не плодите места для хранения по всей квартире. Шкаф, комод и кладовая — это идеально. Но такая система работает, только если вы достаточно расхламились.
И еще несколько полезных тезисов: не мудрите с системами хранения — коробки из-под обуви и прозрачные пластиковые контейнеры без рисунков — наше всё. Они не создают визуального «шума» и удобны в использовании. Если у вас несколько сумок разного размера и вы их редко используете, поставьте одну в другую. Так вы сэкономите место и сохраните сумкам форму. А тряпичные сумочки для продуктов хорошо хранятся в одной большой авоське.