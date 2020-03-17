К мужчине, который топил соседей, выехал глава района

В Ярославле жители вызвали главу района, чтобы справиться с соседом. Ссоры начались в коммуналках на проспекте Ленина, 4. По жалобам людей, сосед с верхнего этажа постоянно их топил.
На месте выяснилось, что 35-летний владелец жилья в коммуналке установил себе душевую кабину посреди комнаты. От неё вода нередко утекала к соседям вниз.
— С сотрудниками жилищно-коммунального отдела осмотрели жилое помещение. Указанные в обращении факты подтвердились. С собственником проведена беседа о необходимости устранения выявленных нарушений, в том числе демонтажа ванной кабины из жилого помещения, — рассказал Александр Трудоношин, глава Кировского и Ленинского районов Ярославля.
Интересно, что в комнате сам мужчина не жил, а сдавал её другим. На момент проверки душевую хозяин отключил. Пока неизвестно, повлияет ли визит главы района на владельца жилья.
хата - моя , хочу живу - хочу топлю . а галаву - на мыло !😁