18 марта среда
СЕЙЧАС +1°С
usd 73.89
eur 82.31
Тема дня Первый заражённый коронавирусом в Ярославле
СЕЙЧАС +1°С
usd 73.89
eur 82.31

Все новости

Все новости
Мой дом

К мужчине, который топил соседей, выехал глава района

Что обнаружили в квартире ярославца

1 228
3 Обсудить

Поделиться

Всё смешалось в комнате в коммунальной квартире&nbsp;

Всё смешалось в комнате в коммунальной квартире 

В Ярославле жители вызвали главу района, чтобы справиться с соседом. Ссоры начались в коммуналках на проспекте Ленина, 4. По жалобам людей, сосед с верхнего этажа постоянно их топил.

На месте выяснилось, что 35-летний владелец жилья в коммуналке установил себе душевую кабину посреди комнаты. От неё вода нередко утекала к соседям вниз.

— С сотрудниками жилищно-коммунального отдела осмотрели жилое помещение. Указанные в обращении факты подтвердились. С собственником проведена беседа о необходимости устранения выявленных нарушений, в том числе демонтажа ванной кабины из жилого помещения, — рассказал Александр Трудоношин, глава Кировского и Ленинского районов Ярославля.

Интересно, что в комнате сам мужчина не жил, а сдавал её другим. На момент проверки душевую хозяин отключил. Пока неизвестно, повлияет ли визит главы района на владельца жилья.

Глава района заехал в коммуналку, где ссорятся соседи

Глава района заехал в коммуналку, где ссорятся соседи

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

проблемные соседиглава района
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

ваш господин
17 мар 2020 в 19:46

хата - моя , хочу живу - хочу топлю . а галаву - на мыло !😁

гость
17 мар 2020 в 21:44

унитаз бы поставил в комнате а слив к соседям прорубил прям на головы

Потерявшийся дед
17 мар 2020 в 19:56

Надо было джакузю ставить, от нее только волна идет.