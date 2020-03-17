К мужчине, который топил соседей, выехал глава района

В Ярославле жители вызвали главу района, чтобы справиться с соседом. Ссоры начались в коммуналках на проспекте Ленина, 4. По жалобам людей, сосед с верхнего этажа постоянно их топил.

На месте выяснилось, что 35-летний владелец жилья в коммуналке установил себе душевую кабину посреди комнаты. От неё вода нередко утекала к соседям вниз.

— С сотрудниками жилищно-коммунального отдела осмотрели жилое помещение. Указанные в обращении факты подтвердились. С собственником проведена беседа о необходимости устранения выявленных нарушений, в том числе демонтажа ванной кабины из жилого помещения, — рассказал Александр Трудоношин, глава Кировского и Ленинского районов Ярославля.