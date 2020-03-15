Дача по цене телефона: топ-5 самых дешевых загородных домов Ярославской области

Купить дачу в Ярославской области можно от 10 тысяч рублей

Весна — время, когда начинается дачный сезон. Мы нашли на ярославских сайтах бесплатных объявлений пять самых дешевых загородных домов. Если вы хотите выращивать свои овощи и фрукты, но денег на покупку участка в обрез, возможно, эти предложения станут для вас выходом.



Участок с домиком за 10 тысяч

В поселке Тихменево Рыбинского района можно купить участок с домиком всего за 10 тысяч рублей. Площадь участка — 4 сотки. На нем растут две яблони, слива, три куста крыжовника.



— Каждый год пахано с навозом, земля как пушинка, — хвалит владелец свою дачу.

