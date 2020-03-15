Дача по цене телефона: топ-5 самых дешевых загородных домов Ярославской области

Весна — время, когда начинается дачный сезон. Мы нашли на ярославских сайтах бесплатных объявлений пять самых дешевых загородных домов. Если вы хотите выращивать свои овощи и фрукты, но денег на покупку участка в обрез, возможно, эти предложения станут для вас выходом.
Участок с домиком за 10 тысяч
В поселке Тихменево Рыбинского района можно купить участок с домиком всего за 10 тысяч рублей. Площадь участка — 4 сотки. На нем растут две яблони, слива, три куста крыжовника.
— Каждый год пахано с навозом, земля как пушинка, — хвалит владелец свою дачу.
Правда, никаких коммунальных сетей нет — вода в пруду, свет будет, если генератор поставить.
«В идеальном состоянии» за 13 тысяч
В Даниловском районе приобрести дачу можно немного подороже — 13 тысяч.
Находится участок в СНТ «Дружба». Площадь земли — 6 соток. На ней стоит домик — как пишет владелец, ровный, в идеальном состоянии: новая крыша (шифер), крыльцо после ремонта, есть чердак с полноценной лестницей, окном, два дивана, два стола, шкаф, стулья. На даче есть водопровод, туалет, колодец. На участке растут слива, крыжовник, малина, смородина, вишня.
— Дача не заброшена, привезён навоз, подъезд нормальный. На «девятке» всегда проезжали к самой даче. Соседи хорошие, общительные, — говорится в объявлении.
Два варианта за 15 тысяч
За 15 тысяч уже появляется выбор. Можно отдать предпочтение одному из двух вариантов. Первый — это участок площадью 6 соток с дачным домиком площадью 20 квадратных метров в поселке Тихменево Рыбинского района.
Второй — домик площадью 20 квадратных метров на участке в 4 сотки. Опять же в Тихменево. Хозяева предупреждают, что электричества на участке нет. Питьевая вода — на соседнем участке из скважины. Поливать грядки можно водой из пруда, который находится неподалеку.
Дача за 30 тысяч отдыхала три года
Самый дорогой вариант из нашей пятерки — дача в СНТ «Соньга» в Заволжском сельском поселении. Ее стоимость — 30 тысяч рублей.
— Три года ничего не сажал, ездил только косил траву, требует внимания, сам не могу заниматься, потому что есть ещё одна дача, — признается в объявлении владелец недвижимости. — На участке есть кусты малины, смородины, сливы. Света нет, но можно провести.
Если вам хочется свою квартиру, но денег в обрез, предлагаем познакомиться со списком самых дешевых вариантов квартир в Ярославле.