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Дача по цене телефона: топ-5 самых дешевых загородных домов Ярославской области

Мы прошерстили сайты бесплатных объявлений и вот что нашли

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Купить дачу в Ярославской области можно от 10 тысяч рублей

Купить дачу в Ярославской области можно от 10 тысяч рублей

Весна — время, когда начинается дачный сезон. Мы нашли на ярославских сайтах бесплатных объявлений пять самых дешевых загородных домов. Если вы хотите выращивать свои овощи и фрукты, но денег на покупку участка в обрез, возможно, эти предложения станут для вас выходом.

Участок с домиком за 10 тысяч

В поселке Тихменево Рыбинского района можно купить участок с домиком всего за 10 тысяч рублей. Площадь участка — 4 сотки. На нем растут две яблони, слива, три куста крыжовника.

— Каждый год пахано с навозом, земля как пушинка, — хвалит владелец свою дачу.

Микродомик, зато земля как пушинка

Микродомик, зато земля как пушинка

Правда, никаких коммунальных сетей нет — вода в пруду, свет будет, если генератор поставить.

«В идеальном состоянии» за 13 тысяч

В Даниловском районе приобрести дачу можно немного подороже — 13 тысяч.

Находится участок в СНТ «Дружба». Площадь земли — 6 соток. На ней стоит домик — как пишет владелец, ровный, в идеальном состоянии: новая крыша (шифер), крыльцо после ремонта, есть чердак с полноценной лестницей, окном, два дивана, два стола, шкаф, стулья. На даче есть водопровод, туалет, колодец. На участке растут слива, крыжовник, малина, смородина, вишня.

Крепкий домик и шесть соток земли

Крепкий домик и шесть соток земли

— Дача не заброшена, привезён навоз, подъезд нормальный. На «девятке» всегда проезжали к самой даче. Соседи хорошие, общительные, — говорится в объявлении.

Два варианта за 15 тысяч

За 15 тысяч уже появляется выбор. Можно отдать предпочтение одному из двух вариантов. Первый — это участок площадью 6 соток с дачным домиком площадью 20 квадратных метров в поселке Тихменево Рыбинского района.

Домик в Рыбинском районе

Домик в Рыбинском районе

Второй — домик площадью 20 квадратных метров на участке в 4 сотки. Опять же в Тихменево. Хозяева предупреждают, что электричества на участке нет. Питьевая вода — на соседнем участке из скважины. Поливать грядки можно водой из пруда, который находится неподалеку.

Еще один вариант дачи под Рыбинском

Еще один вариант дачи под Рыбинском

Дача за 30 тысяч отдыхала три года

Самый дорогой вариант из нашей пятерки — дача в СНТ «Соньга» в Заволжском сельском поселении. Ее стоимость — 30 тысяч рублей.

— Три года ничего не сажал, ездил только косил траву, требует внимания, сам не могу заниматься, потому что есть ещё одна дача, — признается в объявлении владелец недвижимости. — На участке есть кусты малины, смородины, сливы. Света нет, но можно провести.

Дача расположена в&nbsp;Заволжском сельском поселении

Дача расположена в Заволжском сельском поселении

Если вам хочется свою квартиру, но денег в обрез, предлагаем познакомиться со списком самых дешевых вариантов квартир в Ярославле.

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