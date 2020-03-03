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Из-за аномально тёплой зимы россиянам хотят сделать перерасчёт за отопление. Чего ждать ярославцам

За пересмотр счетов выступили депутаты Госдумы

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Кажется, этой зимой мы согрели не только наши квартиры и котов, но и немного — улицу

Кажется, этой зимой мы согрели не только наши квартиры и котов, но и немного — улицу

В Министерстве строительства и ЖКХ России решили, что из-за аномально теплой зимы стоит пересмотреть стоимость отопления в квартирах жителей ряда регионов — тех, где зима превышала климатическую норму.

Как сообщают «Известия», в министерстве уточнили, что на снижение могут рассчитывать жители регионов, где платежи за эту услугу начисляются по нормативам, а не по счетчикам.

В Госдуме эту идею энергично поддержали. Но докатится ли она из Москвы до нашего региона? Зимой морозных дней было — по пальцам пересчитать.

Ярославцам пока рассчитывать на перерасчёт не приходится.

— Пока это только инициатива депутатов. Если будут внесены изменения в правилах «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», будут изменения в начислениях. Контроль осуществляет департамент Госжилнадзора, — ответили на запрос портала 76.RU в правительстве Ярославской области.

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ЖКХотопление
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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
3 мар 2020 в 14:48

да они удавятся за рубль , а если уж заставят так скинут копеек 30 за месяц , а уж шума шума будет

Гость
3 мар 2020 в 15:21

У кого там жара была, + 20 самый максимум.

Гость
3 мар 2020 в 14:51

Зачем громкие заголовки? Не вводите людей в заблуждение!