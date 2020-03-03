Из-за аномально тёплой зимы россиянам хотят сделать перерасчёт за отопление. Чего ждать ярославцам

Кажется, этой зимой мы согрели не только наши квартиры и котов, но и немного — улицу

В Министерстве строительства и ЖКХ России решили, что из-за аномально теплой зимы стоит пересмотреть стоимость отопления в квартирах жителей ряда регионов — тех, где зима превышала климатическую норму.

Как сообщают «Известия», в министерстве уточнили, что на снижение могут рассчитывать жители регионов, где платежи за эту услугу начисляются по нормативам, а не по счетчикам.



В Госдуме эту идею энергично поддержали. Но докатится ли она из Москвы до нашего региона? Зимой морозных дней было — по пальцам пересчитать.