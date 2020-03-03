Из-за аномально тёплой зимы россиянам хотят сделать перерасчёт за отопление. Чего ждать ярославцам

В Министерстве строительства и ЖКХ России решили, что из-за аномально теплой зимы стоит пересмотреть стоимость отопления в квартирах жителей ряда регионов — тех, где зима превышала климатическую норму.
Как сообщают «Известия», в министерстве уточнили, что на снижение могут рассчитывать жители регионов, где платежи за эту услугу начисляются по нормативам, а не по счетчикам.
В Госдуме эту идею энергично поддержали. Но докатится ли она из Москвы до нашего региона? Зимой морозных дней было — по пальцам пересчитать.
Ярославцам пока рассчитывать на перерасчёт не приходится.
— Пока это только инициатива депутатов. Если будут внесены изменения в правилах «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», будут изменения в начислениях. Контроль осуществляет департамент Госжилнадзора, — ответили на запрос портала 76.RU в правительстве Ярославской области.