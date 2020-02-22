«Ещё рабочий — на помойку»: ярославцы рассказали, почему перестают смотреть телевизор

Люди уже не собираются по вечерам всей семьей у телевизора

Одной из причин отказа от просмотра стало то, что люди не хотят тратить драгоценное время от выходного дня на сидение перед экраном.

Ярославцы стали реже смотреть телевизор. Такие данные приводит «Медиаскоп». Статистика показывает, что люди на полчаса меньше сидят теперь перед экранами. По результатам собственного голосования , которое мы провели на сайте 76.RU, примерно 55 процентов участников почти не включают телевизор вовсе, 30 процентов пользуются ящиком лишь как фоном. Только 15 процентов проголосовавших ответили, что они каждый вечер включают телевизор, чтобы посмотреть определенную программу.

— Мне некогда смотреть ТВ. Вместо 8 часового рабочего дня работаешь по 10–12 часов с одним выходным! И телевизионный контент в последнее время настолько ужасный, что остаётся смотреть только канал про природу и животных. Спорт не смотрю принципиально, чтобы не расстраиваться, — написал читатель 76.RU.



Иные же перестали доверять тому, что показывают в программах по телеканалам.



— Я его лет шесть не смотрю. Как выключила, так больше не включала, надоело смотреть полный бред. Что новости, что телепередачи мозги кому-то пытаются промыть, — написала читательница.



Многие люди начали хвалиться тем, что телевизора в их доме уже нет, избавились.



— Старый телек уже на помойке или у кого-нибудь дома свой век доживает, так как оставила его за ненадобностью у помойки с табличкой «работает». Место под прекрасный гибискус освободилось, — рассказала жительница города.



Примечательно, что предыдущие показатели компании «Медиаскоп» показывали разницу в несколько минут, а теперь общий показатель уже полчаса. Женщины отказались от телевизора серьезнее, так как их времяпрепровождение перед экранами сократилось на 63 минуты.

