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Ярославцам вернут полмиллиона рублей, переплаченные за отопление

Жители заподозрили, что цифры в их квитанциях завышены, и оказались правы

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Ярославцам вернут переплаченные за отопление деньги

Ярославцам вернут переплаченные за отопление деньги

Ярославцам вернут полмиллиона рублей, переплаченные за отопление. Об этом сообщили в региональном департаменте госжилнадзора. По жалобам жителей второго корпуса дома № 54 по 1-й Тормозной улице Ярославля ведомство проверило начисления им за тепло и горячую воду от «Яргортеплоэнерго». И выявило ошибки.

— Инспекторы провели расчет платы, произведенной ресурсоснабжающей организацией, и выяснили, что ею был нарушен порядок определения объемов потребления тепловой энергии, сделаны неверные начисления, что привело к некорректному результату, — прокомментировали в департаменте.

Получилось, что жители дома переплатили за услугу 457 тысяч. Госжилнадзор выдал Яргортеплоэнерго предписание об устранении нарушений и необходимости перерасчета. По данным ведомства, компания уже выполнила это условие, сократив текущие платежи жильцов на сумму их предыдущей переплаты. 

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