Ярославцам вернут полмиллиона рублей, переплаченные за отопление. Об этом сообщили в региональном департаменте госжилнадзора. По жалобам жителей второго корпуса дома № 54 по 1-й Тормозной улице Ярославля ведомство проверило начисления им за тепло и горячую воду от «Яргортеплоэнерго». И выявило ошибки.



— Инспекторы провели расчет платы, произведенной ресурсоснабжающей организацией, и выяснили, что ею был нарушен порядок определения объемов потребления тепловой энергии, сделаны неверные начисления, что привело к некорректному результату, — прокомментировали в департаменте.

