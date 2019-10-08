Жителей Заволги обвинили в незаконном обогащении: управдом требует оплатить квитанции за три года

Жителям Заволжского района прислали счета за обслуживание газового оборудования за три года Фото: Александра Савельева

В Ярославле жители Заволжского района получили от управляющей компании досудебные претензии с требованием оплатить обслуживание внутриквартирного газового оборудования за три года — с 2016 по 2019 год. Суммы к оплате колеблются от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.

— В 2015 году управдом от имени собственников квартир заключил договоры на содержание и ремонт внутриквартирного газового оборудования с фиксированной оплатой. Сейчас, в конце 2019 года, компания вдруг спохватилась и выставила собственникам счета за 37 месяцев в виде досудебной претензии с требованием немедленно оплатить. По моему мнению, это очередная афера, — возмущается жительница района Мария Шавина.



В самом управдоме объясняют происходящее тем, что жители в свое время не выполнили закон и сами не заключили договоры на обслуживание своих газовых труб и плит. Поэтому от имени жильцов это пришлось сделать управляющей компании. По данным компании, работы проводились, но людьми не оплачивались.

— В состав работ и услуг, выполняемых в рамках договора управления, указанные работы не входят. Эта сумма денежных средств является неосновательным обогащением собственников жилых помещений, — прописал в претензии управдом.



Людей обвинили в неосновательном обогащении Фото: Мария Шавина

Впрочем, на претензии компании жители ответили своими, ведь счета к оплате пришли даже тем, кто заехал в квартиры позже 2016 года.

— Мы сейчас разбираемся в проблеме. Ситуация неоднозначная. С одной стороны, решения собственников жилья о том, чтобы уполномочивать управляющую компанию заключать от их лица договоры, нет. Но, с другой стороны, сами они закон не выполнили. Если в досудебном порядке жителям и управдому не удастся договориться, то, вероятнее всего, точку в споре поставит только суд, — объяснил начальник муниципальной жилищной инспекции мэрии Ярославля Антон Кириллов.

