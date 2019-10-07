В Ярославле назвали лучшие и худшие управляющие компании

В третьем квартале управдомы сдали свои позиции, заработав меньше баллов, чем раньше

В Ярославле составили рейтинг управляющих компаний за третий квартал 2019 года. Всего в нем приняло участие 28 организаций. Первое место по количеству набранных баллов разделили сразу пять управдомов. Каждый из них получил по 48 баллов.



— Оценки компаниям выставлялись по нескольким критериям, среди которых наличие сайта, количество жалоб, поступивших от жителей, количество устраненных в срок замечаний, — рассказала первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Наталья Шетнева.

