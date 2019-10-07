В Ярославле назвали лучшие и худшие управляющие компании

В Ярославле составили рейтинг управляющих компаний за третий квартал 2019 года. Всего в нем приняло участие 28 организаций. Первое место по количеству набранных баллов разделили сразу пять управдомов. Каждый из них получил по 48 баллов.
— Оценки компаниям выставлялись по нескольким критериям, среди которых наличие сайта, количество жалоб, поступивших от жителей, количество устраненных в срок замечаний, — рассказала первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Наталья Шетнева.
К слову, в рейтинге второго квартала были управляющие компании, заработавшие по 49 баллов — «Норская управляющая компания», «Альтернатива», «ЖилКомСервис». В этом квартале, как видим, список лидеров поменялся.
Рейтинг управляющих компаний Ярославля в третьем квартале 2019 года
- управляющая компания «Дом Сервис» — 48 баллов;
- «Верхневолжская управляющая компания» — 48 баллов;
- «ЯрДомСервис» — 48 баллов;
- «Жилищно-эксплуатационные услуги» — 48 баллов;
- РЭУ № 11 — 48 баллов;
- «Альтернатива» — 47 баллов;
- «УК Заволжский дом» — 46 баллов;
- «ПИК-Комфорт» — 46 баллов;
- «УК Альфа Групп» — 46 баллов;
- «ЖилКомСервис» — 46 баллов;
- управдом Заволжского района — 45 баллов;
- «Жилстандарт» — 45 баллов;
- РЭУ № 14 — 45 баллов;
- РЭУ № 18 — 45 баллов;
- «УК КОМФОРТСИТИ» — 45 баллов;
- управдом Красноперекопского района — 44 балла;
- управдом Фрунзенского района — 44 балла;
- «Новый дом» — 44 балла;
- «Суздальская слобода» – 44 балла;
- управдом Дзержинского района — 43 балла;
- управдом Кировского района — 43 балла;
- «КОМТЕХСЕРВИС» — 43 балла;
- «Эксперт» — 43 балла;
- «Яшма» — 43 балла;
- управдом Ленинского района — 41 балл;
- УФР — 41 балл;
- «Управляющая дирекция» — 41 балл;
- «Обслуживающая организация «Родной район» — 40 баллов.
Кстати, пожаловаться на работу своей управляющей компании можно в муниципальную жилищную инспекцию по телефону — 40-99-00 или в единую диспетчерскую службу города по телефону — 40-40-40.