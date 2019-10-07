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В Ярославле назвали лучшие и худшие управляющие компании

Проверьте, как зарекомендовал себя ваш управдом

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В третьем квартале управдомы сдали свои позиции, заработав меньше баллов, чем раньше

В третьем квартале управдомы сдали свои позиции, заработав меньше баллов, чем раньше

В Ярославле составили рейтинг управляющих компаний за третий квартал 2019 года. Всего в нем приняло участие 28 организаций. Первое место по количеству набранных баллов разделили сразу пять управдомов. Каждый из них получил по 48 баллов.

— Оценки компаниям выставлялись по нескольким критериям, среди которых наличие сайта, количество жалоб, поступивших от жителей, количество устраненных в срок замечаний, — рассказала первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Наталья Шетнева.

К слову, в рейтинге второго квартала были управляющие компании, заработавшие по 49 баллов — «Норская управляющая компания», «Альтернатива», «ЖилКомСервис». В этом квартале, как видим, список лидеров поменялся.

Рейтинг управляющих компаний Ярославля в третьем квартале 2019 года

  • управляющая компания «Дом Сервис» — 48 баллов;
  • «Верхневолжская управляющая компания» — 48 баллов;
  • «ЯрДомСервис» — 48 баллов;
  • «Жилищно-эксплуатационные услуги» — 48 баллов;
  • РЭУ № 11 — 48 баллов;
  • «Альтернатива» ­— 47 баллов;
  • «УК Заволжский дом» — 46 баллов;
  • «ПИК-Комфорт» — 46 баллов;
  • «УК Альфа Групп» — 46 баллов;
  • «ЖилКомСервис» — 46 баллов;
  • управдом Заволжского района — 45 баллов;
  • «Жилстандарт» — 45 баллов;
  • РЭУ № 14 — 45 баллов;
  • РЭУ № 18 — 45 баллов;
  • «УК КОМФОРТСИТИ» — 45 баллов;
  • управдом Красноперекопского района — 44 балла;
  • управдом Фрунзенского района — 44 балла;
  • «Новый дом» — 44 балла;
  • «Суздальская слобода» ­– 44 балла;
  • управдом Дзержинского района — 43 балла;
  • управдом Кировского района — 43 балла;
  • «КОМТЕХСЕРВИС» — 43 балла;
  • «Эксперт» — 43 балла;
  • «Яшма» — 43 балла;
  • управдом Ленинского района — 41 балл;
  • УФР — 41 балл;
  • «Управляющая дирекция» — 41 балл;
  • «Обслуживающая организация «Родной район» — 40 баллов.

Кстати, пожаловаться на работу своей управляющей компании можно в муниципальную жилищную инспекцию по телефону — 40-99-00 или в единую диспетчерскую службу города по телефону — 40-40-40.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Боба
    7 окт 2019 в 18:19

    Очередная ложь. Как "Альтернатива" набрала высокий балл ? Жильцов спрашивали ?

    Татьяна
    7 окт 2019 в 16:37

    А 16 упровляющая компания на каком месте,просто интересно.